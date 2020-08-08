17歲少女「被一句話起鬨」衝摩鐵吸笑氣激戰　偷錄男PO網竟無罪

▲一句「笑妳不敢」讓她爆吸笑氣還上演活春宮。（示意圖非本文當事人／記者黃克翔攝）



記者崔子柔／綜合報導

17歲少女到樹林區一間摩鐵開笑氣趴，眾人起鬨對她說「笑你不敢吸」，她一被激就拿起氣球猛吸，還當場和林姓男子發生性行為，全程被馮姓男子用手機錄下，另名林姓男子將影片上傳。新北檢方昨日依妨害秘密罪起訴林男及馮男，另名林男因已將影片刪除，處分不起訴。

根據《聯合報》報導，少女3月22日先到板橋區一間KTV歡唱，隔日凌晨一群人又轉戰樹林區一間摩鐵開笑氣趴，眾人起鬨激她不敢吸之後，她便脫口說出「我就吸給你們看」，拿起氣球猛吸，還當著所有人的面和林姓男子發生性行為。

馮男把錄下的影片分享給當天提前離場的另名林姓男子，林男隔2日就把影片剪輯後上傳到網路。事後被少女母親發現報警提告，林男5月21日將影片刪除。

林男到案時承認與少女發生性行為，馮男也坦承錄影，但堅稱不知道少女尚未成年。檢警檢視馮男所拍影片，林男看見被拍時還對鏡頭比「YA」，而少女並無任何反抗動作或言語，無法判定林男有加重強制性交罪犯意。

新北檢方昨日依妨害秘密罪起訴林男和馮男，上傳影片的林男因已下架影片並刪除，無法認定是否已遭不特定人士瀏覽，同樣處分不起訴。