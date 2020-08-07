身價狂漲「衝破3兆台幣」！全球第3位千億美元富豪出爐　36歲的他最年輕

▲祖克柏成為最年輕的千億富豪。（圖／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

臉書底下的Instagram日前推出短影音功能「Reels」，帶動臉書股價大漲，而僅有36歲的臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）身價更因此飆漲，突破1千億美元（約3兆台幣）大關，躋身千億富豪俱樂部成功，同時也是目前最年輕的千億美元富豪。

綜合外媒報導，Instagram在6日時推出最新短影音功能「Reels」，要來分食TikTok市場，而這項功能推動之後，也帶動了臉書的股價大漲6%以上，盤中最多漲了7.02%，來到266.6美元，終場則是以265.28美元作收，漲幅6.49%；持有臉書13%股份的祖克伯的身價也因此飆升，突破1千億美元，成為千億富豪。

▲Instagram推出短影音程式「Reels」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

千億富豪俱樂部原本的成員只有兩名，分別是亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）和比爾蓋茲（Bill Gates），而最新進入的祖克柏則是以36歲的年紀，成為最年輕的成員。祖克伯於2004年時創立了臉書，目前持有該公司13%的股份，據悉在推出「Reels」之前，他的淨資產為920億美元（約2兆7379億元台幣），隨著功能的問世，他的身價也隨之成長。

報導中指出，儘管美國的經濟因為新冠肺炎疫情遭受打擊，但在越來越多人使用及依賴網路的情況下，科技公司的收入出現巨大的成長；祖克伯所創立的臉書今年已經賺了約220億美元（約6547億元台幣），而全球首富、亞馬遜執行長貝佐斯的財富成長更是超過750億美元（約22兆2320元台幣）。