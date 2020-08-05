高市長補選2候選人掃街扯那話題兒　「海公公」0.2mm才有感！醫曝：別半套

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市長補選進入倒數階段，李眉蓁以及陳其邁雙方不約而同都進行掃街，不過5日高雄出了個大太陽，被問到防曬問題，兩位都扯到了蘇貞昌院長「白白的」，而專業皮膚科醫師柯適中就提醒夏日防曬，不是白就好，更不是要看防曬系數，而是要塗到厚度約0.02公分，才算是有效防曬。

▲高雄市長補選掃出防曬議題 。（合成圖／競選總部提供）

皮膚科專業醫師柯適中就提到防曬很重要，因為可以減少皮膚老化，降低紫外線的傷害，雖然目前市面上的防曬產品都已經做到非常好，防曬系數30、50，但是出門前的20分鐘就應該把防曬產品擦好，但是為何有人擦了之後，會覺得效果不好，柯適中點出關鍵：「你塗的量到底夠不夠，你塗的厚度夠不夠，我們說要塗到一個花生米粒大，塗在整個臉上，若適量是以綠豆米粒大，上去之後就等於沒有塗一樣」。

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▲高雄市長補選掃出防曬議題，柯適中醫師提醒防曬重點，防曬乳的量約為米粒大小 。（圖／記者吳奕靖攝）

柯適中說厚度應該要達到0.2mm以上的厚度才夠，所以要達到這個厚度，擠出來的防曬乳份量應該是要到達花生米粒大小。怎樣才算是塗到有效量，柯適中提供一個簡單的參考方式，像是購買一瓶60g的防曬乳，一天擦兩次防曬，花生米粒大小約莫為1g的量，所以一天擦兩次就等於是2克，換算下來30天就會用完一瓶防曬乳，也就是說如果一個月內用不完一瓶，那就表示每次塗抹在臉上的量應該是不足。

不過柯適中強調「最好的防曬就是不要曬到太陽」，像是戴帽子、口罩以及太陽眼鏡、撐傘都是防曬的措施，很多人都以為擦了防曬之後就夠了，就不會做好其他相關的配套，所以防曬也僅能算是作半套，而且要還記得隨時補充防曬用品，才不會造成皮膚傷害。