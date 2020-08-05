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瘋電影／愛回來的那7天　借屍還魂七天和愛人道別

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文／賴賴

▲▼愛回來的那7天。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

感覺是改編韓國的《愛上變身情人》，但劇情改得更有內涵，只是導演手法沒有將原來的懸疑性拿捏妥當，演員演技不到位，可惜了好的翻拍作品，把佛道的死後七天回到陽間的概念，放到靈魂寄放的七天，比突然變身的感覺更加合乎邏輯，只不過特別強調這些被寄放的人體關係，模糊了情感重心，有點可惜。

改編劇本尤其是愛情電影，是非常常見了，只是能否改得更上乘，那就是製作團隊的功力了，通常一部經典作品，比較少有人敢去更動，因為初次的記憶深刻，改編就會變雞蛋裡挑骨頭，但這部電影劇本部分是還不錯的。


片　　名：愛回來的那7天
英文片名：7 Days
類　　型：愛情、奇幻
上映日期：2020-07-31
片　　長：02時01分
導　　演：潘雅朋康克努(Panjapong Kongkanoy)
演　　員：妙妮塔(Nittha Jirayungyurn) 、 坎卡特塔翁(Kan Kantathavorn) 、 阿南達艾華靈漢(Ananda Everingham)
國　　家：泰國
語　　言：泰語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

阿譚與小敏是一對相戀五年的戀人，譚是個主厨，敏則是美食評論家，兩人一煮一嚐。譚為了追逐夢想，決定到紐約開展事業，敏卻對這計劃一無所知，兩人因而大吵一架。隔天早上，譚發現自己竟在一個陌生人的身體裡醒來！而他的口袋只有一支手機，他忘記自己是誰也不記得敏，心急如焚的敏仍四處尋找消失的譚。接下來七天，譚陸續從各種不同的身體內醒來，他一天天重新認識自己，與找回自己的真實身分。當譚決定小敏告白，眼前的這個「他」就是自己，小敏會如何接招？兩人在這奇妙般的際遇中，重新意識到彼此是自己無法錯過的一生摯愛……

▲▼愛回來的那7天。（圖／yahoo）

▲和女友相戀五年準備到紐約闖天下。

▲▼愛回來的那7天。（圖／yahoo）

▲最後附身在夢想餐廳的大廚身上。

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