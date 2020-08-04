32歲女沒買過股票！聊天「插不上話題」覺得丟臉　網一致回：跟風買才可怕

▲自己先熟悉股票市場再考慮要不要買。（示意圖／pakutaso，與本文無關）



記者黃可昀／綜合報導

近期股票市場活躍，很多人身邊親友都開始討論股市，但也是有不少人對於股票完全沒概念。一名女網友表示，最近有朋友第一次買股票就賺錢，其他人也紛紛分享自己的投資經驗，但對股票不太了解的她只能在旁邊發呆，完全搭不上話題，「過了30還沒碰過股票也不太懂，是不是蠻丟臉的？」

受到科技股大漲的影響，台股上周衝出2.9%的漲幅，不少過去沒投資習慣的人也開始關注股票。有網友就在PTT表示，她有個女生朋友日前買了人生第一支股票，意外小賺了一筆，同事中午吃飯也都在聊股票、美股、ETF等投資話題，但她對這領域十分陌生，平時也沒在涉略財經資訊，所以完全沒辦法和同事一起聊，當下覺得自己跟不上潮流，「32歲還沒買過股票會很丟臉嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲近期股票話題特別熱門。（示意圖／記者李毓康攝）



從留言來看，不少人也是30幾歲但沒買過股票，股票只是投資的方式之一，並非適合所有人，無論是定存、股票、基金都有不同的風險與報酬，買之前應該要先做足功課，絕對不要盲目跟風，看親友買就跟著買，很有可能會把自己存款賠光光。網友指出，「賺錢的途徑很多，不懂跟風買才可怕，賠到脫褲子的很多」、「不懂的東西不要碰，碰之前先研究，永遠不嫌晚。」

先前也有另一名網友在PTT透露，他去速食店用餐意外聽到隔壁桌對話，一群大學生聊的竟然不是電玩或女友，而是聚在一起「討論股票」，甚至其中一人還說自己靠台積電賺到一輛車，可見現在股票真的很夯，大家話題也都跟著改變。

►此生不能沒有的神級化妝水！