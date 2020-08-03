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海明威經典著作爆「錯誤至少上百個」！　研究：不是他的錯

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▲▼美國、古巴作家海明威（Ernest Hemingway）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 海明威以《老人與海》獲頒諾貝爾文學獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國作家海明威（Ernest Hemingway）是20世紀最著名的小說家之一，定居古巴期間寫下代表作《老人與海》，作品中表達對人生及社會的迷茫。但最新研究顯示，他的著作有上百個錯誤之處，但鮮少有人糾正。

20世紀美國文學著名作家特羅登（Robert W. Trogdon）向《衛報》表示，海明威的小說及短篇故事迫切需要「盡可能準確」的版本，因為其中有多達「數百個錯誤」，主要是編輯及排版人員所造成。但不論是多麼輕微的錯誤，錯就是錯。

海明威的手稿多保存在波士頓甘迺迪總統圖書館暨博物館，特羅登仔細閱讀後，取得上述結論。

舉例來說，海明威在1993年出版的短篇故事《你永遠不會那樣》（A Way You Never Be）中，主角亞當斯（Nick Adams）向義大利士兵解釋他抓蚱蜢的故事，書中便將帽子（hat）誤植成蝙蝠（bat）。他的手稿寫道，「如果你用手抓這些昆蟲，或用帽子打牠們，你永遠也無法抓到足夠的昆蟲，以滿足一整天的捕魚所需。」

海明威1926年出版的小說《太陽依舊升起》（The Sun Also Rises）也有許多拼字錯誤，例如將L打成S，或將q打成g。

特羅登認為，除了《乞力馬扎羅山下》（Under Kilimanjaro）及《流動的饗宴修訂版》（A Moveable Feast: The Restored Edition），海明威沒有任何一項著作經過重新編輯，不像同時代的作家費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）與福克納（William Faulkner），作品都以修正版再版。

特羅登的《新海明威研究》（The New Hemingway Studies）本月將透過劍橋大學出版社刊出，其中指出，儘管過去也有學者點出錯誤，「但海明威的遺產管理機構和出版商不願意將文本交給一名學術編輯或一群編輯。」

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