玩交友軟體動心　雙方僅「視訊過」！網勸退：見面後才算數

▲現在許多人會利用網路交友尋找另一半。（圖／unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

隨著通訊軟體越來越發達，許多人會利用交友軟體來尋找另一半，一名女網友日前在交友軟體上認識到不錯的對象，對方是住在國外的台灣人，詢問女方「願不願意跟他在一起等他回來」。原PO答應了對方，但被身邊的朋友及家人阻止，她對男方有點動心，於是詢問大家「如果是你們，會如何選擇呢？」

原PO在PTT發文，透過交友軟體認識一個還不錯的對象，話題合、人生觀念相符、相處輕鬆，但是對方在國外工作，目前是通話過也視訊過，預計年底回台後就不出國工作了，並且開口詢問她要不要在一起，「我目前是答應他了，反正這段時間應該也不會有其他對象」，但是告訴家人朋友後，都得到反對的意見。

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▲網友們紛紛認為，「沒見面前都是假的」。（圖／unsplash）

原PO在文中提及，大家都覺得被騙了，「因為我的個性有點善良吧，大家總覺得我容易相信別人，不懂人間險惡等等，現在詐騙案件太多」，聽完家人朋友的意見後，內心很掙扎，「知道家人朋友都是為我好，可是真的對他有點動心，如果是你們會如何選擇呢？」

網友們在底下紛紛留言，「至少先見過面，相處過吧」、「沒見面前都是假的」、「沒見過面怎知道相處輕鬆」、「等他回來見面相處看看啊，又沒什麼損失」、「見面再說，這段時間可以多配對」、「沒見到面都不算，先不用看的這麼認真吧」、「你現在頂多算有曖昧對象而已」、「要是見到面有落差，你等的時間不就浪費了」、「見了面以後才能開始算數」。

但也有許多人分享成功的案例，「現在的男朋友就是交友軟體上撿到的」、「我斷斷續續聊了一年才交往，給你參考」、「聊一個禮拜就見面了，現在六年穩交中」、「我在交友軟體認識，聊一個月，見面後交往4年結婚」。