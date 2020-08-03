設局毆殺工具男！24歲護理師「下嫁+9男友」生1子…警感嘆吐「被家暴」近況

圖、文／鏡週刊

台南1名余姓瓦斯工人為討心儀的的郭姓女護理師歡心，不僅長期提供金錢讓郭花用，還買汽車送她，但郭卻與另名顏姓男子交往、把車交給顏開。余發現後想討回車，竟遭顏、郭於2017年8月16日設局找來9名同夥將余打死。

或許是死不瞑目，余男被丟棄在醫院的汽車被警方拖回警局採證，停放二週都沒有異狀，但就在顏男到案前一晚，汽車的警報器卻不知為何突然響起，員警前往查看時又停止，過了一陣子又再響起，就這樣反覆一整夜，直到警方隔天將顏逮捕，完成偵訊筆錄後，車子的警報器才恢復正常。警方心想，可能是余在等顏落網。

更玄奇的是，當時的白河分局長李名昌在案發後二個月，出席一場長輩的告別式，結束後準備離去時，乩童突然叫住他，告訴他：「余男也到場了，他要跟你說聲謝謝，感謝你們把他的事處理得很圓滿。」

嘉義地方法院2018年針對這起命案做出一審宣判，顏男、郭女都被依傷害致死罪判刑12年，全案上訴二審，尚未發監執行。案發後，顏、郭二人登記結婚，生下一子，顏還在臉書發文表示要當好爸爸，但不久又故態復萌，因持有毒品及槍枝拒絕攔檢，最後自撞被逮；另外，他也因企圖打郭，卻意外打傷郭母，遭控家暴。警方感嘆，顏根本沒有悔改，應該早點到牢裡好好反省。

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