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九歌創辦人蔡文甫告別式　文化部長李永得代頒總統褒揚令

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▲▼九歌出版社創辦人蔡文甫先生病逝，享耆壽95歲。（圖／九歌出版社）

▲九歌出版社創辦人蔡文甫先生病逝，享耆壽95歲。（圖／九歌出版社）

文／中央社記者葉冠吟台北

九歌出版社創辦人蔡文甫於7月15日辭世，享耆壽95歲，今天舉行告別式。文化部長李永得到場弔唁並代表頒贈總統褒揚令，由蔡文甫的夫人郁麗珍代表受贈。

文化部表示，蔡文甫身兼作家、編輯、出版家、企業家，曾任教職並主編「中華日報」副刊多年。40多年前以「為讀者出好書，照顧作家心血結晶」為理念創立九歌出版社，陸續出版老、中、青作家作品與影響深遠的好書近2000餘種。

請繼續往下閱讀...

蔡文甫也成立九歌文教基金會，創辦「九歌現代少兒文學獎」，致力提拔後進、推廣文學閱讀及創作不遺餘力。以其成就與貢獻獲新聞金鼎獎副刊編輯獎、圖書出版金鼎獎、金鼎獎特別獎，以及中山文藝創作獎、中國文藝協會榮譽文藝獎章等，備受文壇及出版界崇敬。

李永得表示，蔡文甫秉持文學理想，深耕台灣文壇多年，出版眾多優良圖書，其中「中華現代文學大系」 、「台灣文學二十年集」、「台灣文學30年菁英選」、 「華文文學百年選」等，更為台灣文學留下重要歷史見 證，文化部深為感念。 文化部將持續透過各項方案，鼓勵本土創作、提升 閱讀風氣，推動台灣文學與出版產業的發展。（編輯： 張雅淨）1090802

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