ADI攜手安馳、一元素科技　共同贊助競賽助台灣AIoT產業

▲ADI、安馳與一元素共同贊助科技競賽助力台灣AIoT產業。（圖／安馳科技提供）

財經中心／台北報導

安馳科技（3528）與亞德諾半導體（Analog Devices, ADI）、一元素科技攜手贊助第四屆「創創AIoT競賽」，總決賽於成功大學圓滿舉行。本次競賽競爭激烈，以黑客、創客與公益3個組別，共吸引全台35校超過120組隊伍報名，決賽當日評選最後入選的33支隊伍，角逐總獎金40萬元大獎。

由教育部智慧空間電子應用聯盟攜手成功大學主辦的「創創AIoT競賽」，自2017年開始迄今已舉辦四屆，希望以AIoT領域發展為核心，競賽活動為平台，提供各界人才打造跨域合作的契機，整合軟硬體技術、行銷、管理、市場趨勢分析等核心能力，激發AIoT領域技術創意，並為產品落實市場應用，邁開第一步。

本屆競賽由ADI提供百萬高階設備支持發展工業4.0、煙霧檢測、安全監控與智慧健康照護場域等產業發展，期待藉由技術開發CbM（狀態監測系統）、煙霧偵測及3D立體成像的ToF（飛時測距）模組等技術，落實於智慧環境、載具、醫療等潛力新興領域。

ADI區域銷售經理陳曜桎表示，ADI榮幸參與支持2020「創創AIoT競賽」，從中看到參展隊伍將ADI元件應用領域拓展到更廣泛的生活層面，甚至為解決人類社會問題注入了創新的活水。未來ADI仍將持續並持與台灣產、學、研的互動交流，透過更高的新創能量為社會創造更高的科技實用價值。

本次競賽結果，由中山大學資訊工程學系的隊伍，以「馬達軸承故障偵測系統」為主題，獲得黑客組首獎，希望後續進行偵測演算法與資料庫優化，提升應用準確度，有效預防公安意外，同時減少可能發生的經濟外部成本，更期待應用在電動車相關領域。

針對台灣失明患者所設計的「注音符號點字學習系統」由亞東技學院資訊管理系與輔仁大學物理系聯隊獲得創客組首獎。將熟悉的注音符號直接應用在點字轉換，配合自行開發的教材器具與APP，有效解決失明患者的生活不適應症狀。

公益組首獎則來自台灣大學與政治大學組成的聯隊，以「戶外吸菸行為辨識系統」為主題，解決稽查人力消耗，檢舉安全性等問題，希望可以讓系統落實應用，為台灣創造質無菸害的公共環境。