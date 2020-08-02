三商美邦同仁前往環保站擔任志工　「守護在地環境」慶成立27週年

▲三商美邦人壽1195通訊處同仁前往慈濟環保站擔任環保志工，讓垃圾化為可再利用的資源。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

三商美邦人壽成立27週年，持續致力於壽險本業的精進，長期投入社會關懷，鼓勵員工參與公益，今年特別也號召同仁以回饋社會的方式，慶祝三商美邦人壽生日，透過關懷弱勢族群及環境保育等行動，為台灣增添更多溫暖與美好。

「三商美邦人壽公益月」獲得眾多同仁響應，1766通訊處同仁偕同親友們，與華山基金會合作，協助台南市後壁區一位因中風導致無力清掃居住環境的獨居長輩。

三商美邦人壽表示，同仁們花了2天的時間，清理長輩居所附近蔓生的雜草、移除家中的廢棄家具及垃圾，更幫忙長輩將塞滿過期食品的冰箱整理乾淨，讓長期被堆積如山的各類雜物擠得只剩一個睡覺空間的長輩，重獲一個清爽安全的家。

參與活動的同仁表示，「雖然清掃出兩大卡車雜物的過程很辛苦，但看到阿公從此有了舒服的生活環境，更露出開心的笑容，讓我也為阿公感到高興！」

此外，三商美邦人壽也響應舊鞋救命國際基督關懷協會的「愛女孩計畫」，認購並親手縫製了220個布衛生棉，幫助非洲婦女們解決因買不起衛生棉而衍生的疾病、輟學及工作中斷等問題。

三商美邦人壽積極推動電子化表單服務，減少地球資源消耗，也有許多同仁以擔任環保志工的方式，前往辦公室鄰近的山區進行淨山活動，或參與慈濟環保站的資源分類活動，讓垃圾減量，守護在地環境。