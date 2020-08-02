　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

三商美邦同仁前往環保站擔任志工　「守護在地環境」慶成立27週年

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲三商美邦人壽1195通訊處同仁前往慈濟環保站擔任環保志工，讓垃圾化為可再利用的資源。（圖／三商美邦人壽提供）

▲三商美邦人壽1195通訊處同仁前往慈濟環保站擔任環保志工，讓垃圾化為可再利用的資源。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

三商美邦人壽成立27週年，持續致力於壽險本業的精進，長期投入社會關懷，鼓勵員工參與公益，今年特別也號召同仁以回饋社會的方式，慶祝三商美邦人壽生日，透過關懷弱勢族群及環境保育等行動，為台灣增添更多溫暖與美好。

「三商美邦人壽公益月」獲得眾多同仁響應，1766通訊處同仁偕同親友們，與華山基金會合作，協助台南市後壁區一位因中風導致無力清掃居住環境的獨居長輩。

三商美邦人壽表示，同仁們花了2天的時間，清理長輩居所附近蔓生的雜草、移除家中的廢棄家具及垃圾，更幫忙長輩將塞滿過期食品的冰箱整理乾淨，讓長期被堆積如山的各類雜物擠得只剩一個睡覺空間的長輩，重獲一個清爽安全的家。

參與活動的同仁表示，「雖然清掃出兩大卡車雜物的過程很辛苦，但看到阿公從此有了舒服的生活環境，更露出開心的笑容，讓我也為阿公感到高興！」

此外，三商美邦人壽也響應舊鞋救命國際基督關懷協會的「愛女孩計畫」，認購並親手縫製了220個布衛生棉，幫助非洲婦女們解決因買不起衛生棉而衍生的疾病、輟學及工作中斷等問題。

三商美邦人壽積極推動電子化表單服務，減少地球資源消耗，也有許多同仁以擔任環保志工的方式，前往辦公室鄰近的山區進行淨山活動，或參與慈濟環保站的資源分類活動，讓垃圾減量，守護在地環境。

 

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
熊熊爆懷孕10週首曬照！真實身材現形「肚子不遮了」
台南逆孫「畫小丑妝」縱火燒阿公…紅色假髮掉家門口！悲曝報復原
羅志祥情變3個月　1舉動宣告「斷開周揚青留愷樂」
快訊／粉鳥林4遊客出海潛水1人失蹤　警消急搜救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

三商美邦同仁前往環保站擔任志工　「守護在地環境」慶成立27週年

颱風季來臨！防豪雨造成淹水損失　產險業提醒：可幫房屋加保「超額颱風洪水險」

重大傷病動輒支出「至少百萬元」！台灣人平均保額不足一半

「爸爸3時期」投保重點曝光！全球人壽：醫療保障與退休規劃雙軌並行

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

婁峻碩爆有「4塊肌」一定脫爆　和焦凡凡媒人竟然是高爾宣

嘉義男自淋汽油證明「我愛妳」 全身起火哀號：她還真的點下去

颱風「辛樂克」最快今生成！ 明起大變天...豪雨擴大炸3天

「你覺得私房錢藏哪最安全？」　秦昊「裝傻一句話」林志穎尬笑

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

三商美邦同仁前往環保站擔任志工　「守護在地環境」慶成立27週年

颱風季來臨！防豪雨造成淹水損失　產險業提醒：可幫房屋加保「超額颱風洪水險」

重大傷病動輒支出「至少百萬元」！台灣人平均保額不足一半

「爸爸3時期」投保重點曝光！全球人壽：醫療保障與退休規劃雙軌並行

南投根本是小歐洲！古典莊園下午茶、法式甜點　10間隱身山裡的必訪美食

SpaceX太空船「奮進號」今載2太空人返美！　睽違45年挑戰海上降落

跳活水湖勇救溺水妹！帥教官上岸自拍卻遇「詭異黃衣女孩」…秒愣：祢別嚇我

李登輝追思會排隊人潮綿延大門外　民眾寫下「在天上看台灣獨立吧！」

專家示警：哈格比未來12hrs沒有來個華麗北拐　「北部有機會發陸警」

健力冠軍幫清校園「遭樹木壓傷癱瘓」　提國賠2千萬遭駁回

神明不可欺　男子偷南鯤鯓代天府香油錢火速遭逮

二手拍發錯貨「送香奈兒項鍊賠罪」！　鄭爽加碼2大禮…買家爽曝私訊：超幸福

把14歲少年「拖下水生吞」！4.7米巨鱷剖肚　掏出破布殘肢

嫩妹腿上布滿「藍色蜘蛛網」...側邊還「浮出蚯蚓」嚇壞！醫一看曝：第三期了

保險熱門新聞

重大傷病動輒支出過百萬

颱風季來臨！產險業提醒：可幫房屋加保「超額颱風洪水險」

「爸爸3時期」投保重點曝光！醫療保障與退休規劃雙軌並行

不甩增資！3保經代被金管會撤照

一張表懂車禍調解官要看的單據

國人癌險保額只25萬　單靠一張保單難撐每月數十萬醫療費

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

永達保經342人進百萬圓桌

15家產險申訴率　國泰拿最低

每月逼存2萬元！「6年買下720萬屋」無痛繳房貸

「兒子過世」淚崩心痛！婆婆差點放棄保險金

保險專家：要提早規劃失能險！

ICS新規　黃天牧：對保戶最好的保障

躉繳6年期儲蓄險確定掰了！「保單零利率」引爆絕版搶買

更多熱門

相關新聞

三商美邦人壽盃　億載國小奪冠

三商美邦人壽盃　億載國小奪冠

三商美邦人壽盃在新北市重新棒壘球場及光復壘球場完成！來自台南市的億載國小從參加全國總決賽黃球組的35隊參賽隊伍中脫穎而出，取得「三商美邦人壽盃Teeball全國樂樂棒球錦標賽」黃球組全國總冠軍。

三商美邦人壽決議：Q4前完成13億元現增

三商美邦人壽決議：Q4前完成13億元現增

捐熱血救血荒！三商美邦人壽舉辦「夏季捐血活動」

捐熱血救血荒！三商美邦人壽舉辦「夏季捐血活動」

三商美邦人壽宣布：捐出4500件物資助弱勢

三商美邦人壽宣布：捐出4500件物資助弱勢

壽險業推終身意外險　繳完可領回滿期保險金

壽險業推終身意外險　繳完可領回滿期保險金

關鍵字：

三商美邦人壽

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

偶像劇女神「坐傳統早餐店用餐」

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

蔣友柏「進化大肌肌」...變台版馮迪索

楊冪33歲「下半臉徹底崩了」！臉部真實狀態全被拍

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

20多歲妹喊屁股痛！醫指尖一頂「激情狂震」：第1次嗎　男友認了

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

大感染劇本上演！醫爆「台灣處於第4階段」

20歲嫩妻爬上公公床！一試成主顧「老公被瞞7年綠爆」

和尚7天蓋巨窩　鳥奴囧沒筷子用

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

更多

最夯影音

更多
噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面