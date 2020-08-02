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研發「蔬果保鮮」盼創達2千億產值　興大團隊獲「台北生技獎」

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▲▼ 興大土環系林耀東特聘教授及園藝學系林慧玲教授團隊榮獲台北生技獎技轉合作獎，林耀東教授（右）上台領獎。 。（圖／中興大學提供）

▲興大土環系及園藝學系團隊榮獲台北生技獎技轉合作獎，教授林耀東（右）上台領獎。（圖／中興大學提供）

記者崔至雲／台北報導

被譽為「生技界奧斯卡」的「台北生技獎」日前舉辦頒獎典禮，本次共有118家頂尖研發團隊參賽，國立中興大學土壤環境科學系特聘教授林耀東及園藝學系教授林慧玲共同以「農業廢棄物高值化民生抗菌及蔬果保鮮之循環再利用」在競爭激烈中脫穎而出榮獲台北生技獎技轉合作獎。

興大指出，台灣農漁業廢棄物量高達489萬公噸/年，造成農地及環境污染衝擊，因此農漁業廢棄物高值化為台灣刻不容緩環境課題。林耀東與林慧玲團隊導入前瞻創新之農漁業廢棄資材微奈米循環高值化再利用技術，將農漁業廢棄物包含蝦蟹殼、牡蠣殼、稻蒿及土壤礦物加值為微奈米循環材料，並應用於農業(蔬果保鮮、植物保護製劑)及環境領域(抗菌、污染物降解)，及發展一系列農業保鮮及民生環境抗菌技術/產品群。

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▲▼ 興大土環系林耀東特聘教授及園藝學系林慧玲教授團隊榮獲台北生技獎技轉合作獎，林耀東教授（右）上台領獎。 。（圖／中興大學提供）

▲興大土環系及園藝學系團隊榮獲台北生技獎技轉合作獎。（圖／中興大學提供）

林耀東指出，該研發成果歷年已成功鏈結產業合作/技轉轉移，並孵育成立新創公司，並舉辦產學合作/技術轉移交流會共27場次。依據推估農漁業廢棄資材微奈米循環高值化材料，可應用於，蔬果保鮮：將可提升台灣農產業保鮮相關外銷市場邊際利益，將創造達2,770億元產值；環境抗菌：抗菌關鍵材料在地化，提升傳產民生抗菌加值技術，初估總體產值約增加50至100倍，產值約新台幣2,000-3,000億元。

興大說明，研究團隊以微奈米核心技術、循環經濟理念加值農漁業廢棄物並垂直整合保鮮、民生抗菌產業鏈，除將農漁業廢棄物高值化、降低環境污染外，並以循環經濟的理念升級傳統民生產業及促進農業永續發展，達到台灣新農業永續發展、高值化目標邁進。

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