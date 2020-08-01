英國屁孩殺警案　3被告判刑共42年 未亡人要求重審

▲科爾(由左至右)、亨利․朗、鮑爾斯3人的刑期加起來達42年。(圖／泰晤士谷警方檔案照片)

國際中心／綜合報導

英國伯克郡(Berkshire)員警哈柏(PC Andrew Harper)遭3名屁殺孩殺害一案，周五(31日)在倫敦中央刑事法院量刑。開車的19歲主犯亨利․朗(Henry Long)因「過失殺人」罪名成立，遭判刑16年。兩名同樣18歲的從犯科爾(Jessie Cole)與鮑 爾斯(Albert Bowers)以同樣罪名，各被判13年徒刑，3人刑期加起來達42年。

此案發生在去年8月15日。時年28歲的哈柏和搭檔接獲報案，前往追捕涉嫌偷竊一輛四輪摩託車的一夥年輕人。當哈柏發現嫌犯試圖駕駛一輛Seat Toledo汽車把摩托車拖走時，馬上上前阻止。

不幸的是，他卻踩進汽車的拖車繩圈的中央。當嫌犯開車逃逸時，她的雙腳慘遭纏住，拖行將近一公里，當場遍體鱗傷，最後因失血過多而死。哈柏被認為是一名優秀的警察，為人善良熱心，執勤也相當盡責。更讓人難過的是，事發前他才剛新婚28天。

3名嫌犯後來被捕。從監視器畫面和鑑識小組釐清後的證據顯示，3人顯然是惡意將員警置於死地，因此檢察官以謀殺罪名將他們起訴。但上周五(24日)法院宣判時，陪審團卻認為：「有時候死亡可能是由於不小心造成的。它卻可能跟謀殺非常相似。此案就是如此。」因此他們判定3名被告的謀殺罪名不成立，最後3人僅被判「 週失殺人」(manslaughter)罪成。

判決一出馬上引發眾怒。更讓人氣憤的是，當天3名被告走上囚車前，從犯鮑爾斯還對著攝影機扮鬼臉、比出YA的手勢，對自己所犯的罪行看來絲毫沒有意。但如今他遭判刑13年， 恐怕很難再笑出來。

哈柏的未亡人莉絲(Lissie Harper)表示，將寫信給首相強生，要求重審此案。殺警獲輕判「比YA扮鬼臉」！屁孩竊賊辯：拖行一公里是不小心 警愛妻崩潰

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