曾文惠陪伴71年　李登輝：我一定要在走之前緊握妳的手，謝謝妳一輩子照顧

圖文／鏡週刊

「如果有一天我要走了，我一定要在走之前，緊握妳的手，謝謝妳一輩子的照顧，我會好好的走，因為在妳的扶持和陪伴下，我已經非常滿足，沒有遺憾。」前總統李登輝生前曾以這段話，道出對妻子曾文惠的愛。

李登輝26歲從台大農經系畢業、在台大擔任助教時，與小他3歲、出身望族的曾文惠結婚，這段姻緣維繫超過71年。每次李登輝因病住院要動手術前，都會牽著曾文惠的手禱告，二人鶼鰈情深，可見一斑。

李登輝是台灣首位「本土總統」，1923年他在現新北市三芝區「源興居」出生，其父親李金龍在日據時代擔任警察，家境小康讓他能接受完整教育。

回憶這段婚姻生活，曾文惠曾以「一分鐘哲學」形容，就是「無論什麼事，太太都要比先生早一分鐘想到、做到。」不過，對李登輝從政，曾文惠也曾有意見，在李登輝基金會的紀錄片中，她曾感嘆：「我真的不喜歡他從政！」

由於李登輝與曾文惠二人興趣相同，包括打高爾夫，曾文惠曾說，婚姻生活中讓她最高興的事就包括李擔任副總統時，她在台北球場打出難得的「一桿進洞」紀錄，李登輝則有過2次難得的「一桿進洞」紀錄。

李登輝的基督教信仰也與曾文惠有關，2013年李登輝著作的《為主作見證：李登輝的信仰告白》，引述許多曾文惠在日記中描述李擔任總統時的祈禱、讀經故事，算是二人共同著作。



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