　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李登輝不只一次公開說「死後希望骨灰灑玉山」　原因曝光

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

李登輝晚年病痛纏身，時常進出醫院接受手術。

圖文／鏡週刊

前總統李登輝晚年病痛纏身，包括糖尿病、心血管阻塞、肺結核、白內障、腰椎骨刺、大腸癌、椎動脈阻塞等狀況連連，讓他不斷進出醫院、歷經大小手術。但他展現驚人意志力，每回大病初癒後，總以硬朗體態再次出現在國人面前。

李登輝對生死早已看淡，他曾不只一次公開說：「我往生火化後，骨灰灑到玉山，變成台灣一部分，那非常有意義。」如今他離世後，家屬是否會遵從他生前的想法，仍待觀察。

李登輝在首任總統任期時確診糖尿病，每天都要注射4次胰島素，妻子曾文惠為此嚴格控管他的日常飲食，讓食量大的李登輝相當困擾。

幕僚透露，李在官邸總會在開飯前把餐桌上每人餐盤裡的菜「偷吃幾口」，以解食慾；後來被曾文惠發現，不讓廚師提早上菜，李只好把腦筋動到隨扈身上。用餐時間前，他常藉口到院子「推兩桿（高爾夫）」，偷偷問隨扈今晚有何菜色，抽空直奔隨扈餐廳「吃一些」，再回家吃正式晚餐，身為總統卻有不為外人人知的俏皮個性。

卸任總統後，李因心臟冠狀動脈狹窄共進行4次心導管手術，心血管中共放置超過10個心臟支架。而李登輝晚年最常進出的是台北榮總，在北榮歷經2次心導管手術、2次白內障手術、加上感染肺結核、腰椎骨刺住院等大小症狀，都是由榮總醫療團隊照顧下康復。

2011年11月1日，當時88歲的李登輝體檢時發現罹患大腸癌第二期，得知病情後2個小時後就毅然決定動手術，展現超越常人勇氣，所幸切除腫瘤後休養約半個月便康復出院。

2013年7月李登輝因椎動脈阻塞住院進行支架手術，所幸治療後平安出院。2015年11月更發生左腦小血管栓塞性小中風，導致右手手掌麻痺，所幸都在台北榮總醫療團隊細心照料下化險為夷。

2018年11月底，李登輝在翠山莊住處跌倒，額頭正面撞擊導致右眼上方受傷、鼻腔出血，且有輕微腦出血症狀，住進台北榮總加護病房治療，住院64天後雖平安出院，身體狀況已大不如前，出席公開活動都得靠輪椅代步。

李登輝近年還有一個很大的困擾，就是他的牙齒全是假牙，但牙齦已退化到裝上假牙後常發炎導致無法用力咀嚼食物，營養吸收不足也讓他的身體狀況越來越虛弱。


更多鏡週刊報導
【回看李登輝】大腸癌術後全台走透透　「生命之旅」重溫人生歷程
【回看李登輝】熱愛閱讀藏書萬冊　阿輝伯曾開二手書店
【回看李登輝】放棄籌建李登輝紀念圖書館　成晚年遺憾

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
李登輝移靈車隊護送　深夜22:58抵榮總懷遠堂
李登輝辭世　柯文哲深夜現身懷遠堂致意
李登輝病逝！黃安狠回「1句話」掀兩極聲浪
「台中米娜」本尊曝光快閃！一見鏡頭險跌倒　狂奔衝上計程車
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李登輝將安葬「五指山」軍人公墓　蔡英文6月曾赴現場勘查

李登輝不只一次公開說「死後希望骨灰灑玉山」　原因曝光

李登輝預告再赴日本無法成行　沖繩留下最後出國身影

相差70歲！黃捷臉書回憶「初次見到李登輝」　感念帶領台灣走向民主

快訊／洪秀柱：希望李登輝過世代表台灣價值混亂時代的結束

影／李登輝病逝！生前曾文惠相伴　她深夜返翠山莊...慢步低頭進門

快訊／「幸好台灣有李登輝」　卓榮泰：他整合各界意見才有今日民主台灣

蔡正元批李登輝享盡榮華富貴　「死了可少花一筆貴族長照錢」

北市力推「團客大禮包」拼2萬旅客　五星飯店1晚1688、雙層觀光巴士免費搭

快訊／李登輝不設靈堂　台北賓館辦追思會供各界哀悼致意

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

違規逆向遭攔！三寶不滿警開單 狂捶本子＋丟筆辯：我又沒怎樣

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

泰國野外小猴被擄當「摘椰機器」　牠日摘千顆！想逃跑卻勒到窒息

李登輝將安葬「五指山」軍人公墓　蔡英文6月曾赴現場勘查

李登輝不只一次公開說「死後希望骨灰灑玉山」　原因曝光

李登輝預告再赴日本無法成行　沖繩留下最後出國身影

相差70歲！黃捷臉書回憶「初次見到李登輝」　感念帶領台灣走向民主

快訊／洪秀柱：希望李登輝過世代表台灣價值混亂時代的結束

影／李登輝病逝！生前曾文惠相伴　她深夜返翠山莊...慢步低頭進門

快訊／「幸好台灣有李登輝」　卓榮泰：他整合各界意見才有今日民主台灣

蔡正元批李登輝享盡榮華富貴　「死了可少花一筆貴族長照錢」

北市力推「團客大禮包」拼2萬旅客　五星飯店1晚1688、雙層觀光巴士免費搭

快訊／李登輝不設靈堂　台北賓館辦追思會供各界哀悼致意

裸體相親秀大G佬秀甩「棍」絕技　女觀眾歡喜讚嘆！

李登輝將安葬「五指山」軍人公墓　蔡英文6月曾赴現場勘查

李登輝不只一次公開說「死後希望骨灰灑玉山」　原因曝光

一直期盼李登輝惠予賜教　日本駐台代表：身為外交官一生的遺憾

李登輝預告再赴日本無法成行　沖繩留下最後出國身影

相差70歲！黃捷臉書回憶「初次見到李登輝」　感念帶領台灣走向民主

徐睿知「無捲度短髮」登熱搜　黃金長度是耳下3公分，搭氧氣瀏海直接變仙女

東京知事小池百合子悼念李登輝　「學習到政治應有的樣貌」

2020下半年好運爆棚三星座！　TOP2金牛「財運旺」收入變多

北捷也可以訂晚餐了！中山、南京復興首波試賣

萌!牠「愛撒嬌又黏人」圈粉無數 舌頭狂舔＋討摸...網想被騷擾

政治熱門新聞

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

韓粉：放鞭炮慶祝「日本奴」魂歸故土

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

李登輝病逝！生前曾文惠相伴　深夜返翠山莊...低頭進門

擔心兒子冷！李登輝親抱李憲文進太平間

即／李登輝辭世　深夜22:58移靈懷遠堂

快訊／前總統李登輝病逝　王炳忠：終於死了

我不是我的我　李登輝一生實踐

王炳忠：我對李登輝的論定就是黨奸國賊

快訊／李登輝不設靈堂　台北賓館辦追思會供各界哀悼致意

快訊／柯文哲深夜21:46趕到懷遠堂　

即／前總統李登輝辭世　館長「6字飆罵」王炳忠

蔡正元：李登輝死了　從此少花一筆貴族長照錢

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

韓粉：放鞭炮慶祝「日本奴」魂歸故土

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

辛巴威醫護罷工　一晚7嬰死產

李登輝病逝！生前曾文惠相伴　深夜返翠山莊...低頭進門

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

9年被偷千萬發票獎金　麥當勞決定不收紙本捐贈

擔心兒子冷！李登輝親抱李憲文進太平間

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面