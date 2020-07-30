強逼「分手砲」！19歲女服感冒藥昏睡　被前男友插入驚醒

▲她服感冒藥昏睡，被前男趁機性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

19歲的女子小芳（化名）與林男分手後，一同前往台中訪友，林男接著想順勢把小芳載到汽車旅館，不過受到強力抵抗而放棄，沒想到過了2小時，林男見小芳吃了感冒藥昏睡，竟直接把她載到汽旅強制性交得逞。

根據判決書內容，19歲的林男高中肄業，目前從事電話客服人員，2人在前年11月初分手，但同月23日晚間10時左右，林男主動邀約小芳一同到台中市訪友，兩人24日凌晨0時左右抵達，但林男卻想把小芳載到汽旅，雙方在車上不斷拉扯，直到他聽到小芳揚言要下車才作罷。

到了清晨4時左右，小芳因為服用感冒藥在車內昏睡，被林男載到汽旅發生性關係，她在被插入後才突然清醒，便極力反抗，最後仍被性侵得逞。清晨6時小芳被林男載回彰化，下車後她立刻前往彰化警局前，首先撥電話給朋友，但當時因身心受創不斷痛哭，友人發現事態嚴重，才趕往警局陪同報案。

林男在台中地院審理時承認犯行，法官認定他在車上與小芳拉扯已觸犯強制罪，到汽車旅館性侵則觸3年至10年的強制性交罪，但因為他並無前科，並已支付調解款項22萬元，盡力與對方和解，據此援用刑法第59條「情堪憫恕」，輕判徒刑1年8個月，強制罪部分則判拘役40日，可易科罰金，皆緩刑3年，全案仍可上訴。