花蓮金針花季8月1日起跑！　65.4公頃金針花海盛大登場

▲花蓮金針花季記者會在福華飯店舉辦，誠摯邀請國內外遊客共遊金針花海。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

讓全國花迷們引頸期盼的花蓮金針花季，即將在8月1日開跑，縣長徐榛蔚28日在玉里鎮長蔡秋龍及縣府相關人員陪同下，特地帶領玉溪地區農會、富里鄉農會北上於福華飯店舉辦「2020花蓮金針花季記者會」，誠摯邀請國內外遊客共遊金針花海，期盼藉此讓世界看見花蓮得天獨厚的自然景觀，體會花蓮的大山大海之美。

花蓮擁有台灣最大金針花面積的赤科山及有天使花毯美譽的六十石山，堪稱是台灣最漂亮的小瑞士，也是盛夏避暑的好地方，徐榛蔚歡迎民眾前來花蓮體驗好山好水好空氣，細細品味花蓮特有的純淨美好。

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▲徐榛蔚誠摯邀請國內外遊客共遊金針花海。

在地農特產伴手禮，如高山油菊、茶葉等，以及出產自赤科山、六十石山享譽國際的蜜香紅茶。徐榛蔚更親自製作以米穀粉製成的鬆餅，期盼推廣花蓮特有的優質農產品至全國乃至全世界，並受國內外消費者喜愛。

花蓮縣政府近年來積極推動有機農業政策，成功種植品質良好的有機金針，更為注重食品安全，長期配合行政院農業委員會農糧署政策，協助推動金針安全標章，推廣「無硫金針」，遊客在選購金針時，應注意金針目視色澤不要太鮮豔、嗅聞時不要有酸敗或藥水味、手觸不要有吸濕回潮現象，並貼有「台灣金針」標章的產品，消費才能更有保障。

▲徐榛蔚品嚐蜜香紅茶及以米穀粉製成的鬆餅。

今年花蓮不但有65.4公頃如同黃金海浪般的壯麗金針花海，玉溪地區農會首度推出「赤科金針 仙境漫遊」，以老少皆知的愛麗絲夢遊仙境為主題，搭配金針花海打造童話故事場景，並以仙境中的角色製作打卡點，讓民眾探訪赤科山五大秘境。其中安排嘉年華環山遊藝巡演，日期訂於8/8、8/22、9/5下午時段13:00~17:00，以低調、低光害的樹影花間燈，為欣賞夜景增添樂趣，盡情賞心悅花-夜遊赤科。

此外，富里鄉農會也首度推出「金針花季 動物迷蹤」活動，以特殊螢光彩繪燈盞，讓遊客在夜晚尋找10種不同特色的動物，白天和黑夜均呈現不一樣的景象，讓民眾在六十石山賞花之餘，沿路尋找牠們神秘的蹤跡。

兩大農會特別推出金針花季限定農遊行程及接駁等服務，誠摯邀請國內外觀光客來到花蓮體驗深度旅遊，並與億萬朵金針花相約玉里赤科山和富里六十石山，共同徜徉花海之中。

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