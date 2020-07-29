挨律師轟「弱智」力求交保　「直播主之亂」連千毅29日下午宣判

▲連千毅「直播主之亂」案29日高雄地院宣判。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

引爆直播主之亂的連千毅，因直播工作擁有高知名度，但他卻涉嫌和一名寵物店老闆鄭又仁相互挑釁報復被逮，檢方認定連千毅指使手下砸店鬥毆，今年1月連千毅與手下等共27人被依違反《組織犯罪防制條例》、槍砲與恐嚇等罪起訴，沒想到連千毅疑似太想交保，在沒和委任律師討論的狀況下，多次言詞激動為自己辯駁，在最後一次言詞辯論庭中，委任律師葉銘進為此甚至在庭上砲轟連千毅表現幾乎「弱智、低能」，高雄地院29日下午將宣判。

回顧整起事件，從去年9月17日凌晨開始，直播主連千毅位於鼓山區的直播倉庫，和鄭又仁開設在前鎮區的寵物店，連續三天，砸店、開車撞倉庫、開槍示威等狀況不間斷，沒有一天平靜，引起警方高層注意，刑事局長黃明昭還南下坐鎮督軍，同個月21日連千毅在新北市被捕，檢方複訊後提出聲押獲准，連千毅兩日後下午被送進高雄看守所。

▲連千毅直播倉庫去年9月連3天「不平靜」。（圖／ETtoday資料照）

連千毅因為違反組織犯罪條例、槍砲、恐嚇等罪遭到起訴，應訊時僅坦承部分犯行，並透過律師告發其他小弟有偽證之嫌，檢警方經過近4個月的調查，陸續將涉案的共犯鄭又仁、謝育全緝拿到案。

不過連千毅並沒有因為被羈押而平息他惹出的爭議，包含在看守所內看電視，儘管後來法務部證實連千毅有申請購買掌上型電視，一切合乎規定，但後來高雄地院卻說明「合議庭已明白表示有關接見、通信及受授物件全部禁止」，意思就是將禁止連千毅看電視，對此律師也曾替他抱不平，認為是因為連千毅是直播主的身份有高知名度，行為才被放大檢視，甚至在最後一次言詞辯論庭，直接砲轟連千毅表現幾乎「弱智」，請求法官從輕量刑，至於結果如何，今日下午見分曉。

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