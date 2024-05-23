民進黨女黨工爆性騷掀Metoo浪潮　反遭名導提告「哭了好久」

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社會 社會焦點 保障人權

民進黨女黨工爆性騷掀Metoo浪潮　反遭薛朝輝提告「哭了好久」

▲涉嫌性騷導演曾出席民進黨台北市長候選人陳時中的影視產業座談會。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

▲民進黨前女黨工揭露遭性騷，遭名導薛朝輝（如圖）「壓線」提告妨害名譽。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨一名前女黨工去年6月自爆遭導演薛朝輝性騷擾，不料時任婦女部主任許嘉恬未給予幫助，還反問「妳怎麼沒有叫出來？」掀起全台me too浪潮。不料，當去年底Metoo浪潮漸歇，薛朝輝竟在告訴期限倒數前對女方提告妨害名譽，讓前女黨工收到傳票後當場痛哭。

女方友人22日晚間在臉書發文指出，前女黨工一篇Metoo文，用電視劇《人選之人》一句「我們不要就這樣算了好不好？」，帶起全台Metoo運動浪潮，此後的2個月時間裡，浪潮席捲政治圈、藝文圈、學術圈甚至娛樂圈，讓陳建州、NONO、黃子佼、陳昇、朱學恒等人無所遁形，也讓受害者終於能說出口來撫慰自我。

女方友人指出，令人沒有想到的是，涉嫌性騷的導演薛朝輝，趁著2023年底浪潮間歇，竟在告訴期限最後的倒數幾天「壓線」提出妨害名譽告訴，讓初出社會、未曾被告過的女方收到傳票後「哭了好久」，「性騷擾了人還不許人說，這會不會太霸道了？」

女方友人說，好在後來知名球評石明謹出錢出力找律師，協助女方出席檢察庭，才總算在前幾天收到台北地檢署寄來的不起訴書，結束薛朝輝持續半年的濫訴，「這一切都不是沒有意義的...在這MeToo運動將屆滿一年的今天，希望這個不起訴處分，能夠給予仍在黑暗中的朋友們一些力量。」

對此，石明謹22日深夜也在臉書表示，大家可以想見一個大學還沒畢業的小女生，官司纏身，備受威脅，是多麼的無助與惶恐，對手又是一個在業界名氣、背景都很雄厚的導演，所以他想感謝黃盈舜律師幫忙辯護、謝富凱律師義不容辭提供法律意見。

石明謹認為，MeToo被害人經常沒有勇氣發聲，因為除了要將自己不堪的記憶攤在陽光下，供人品頭論足、酸民性羞辱外，還要承擔後續各種訴訟程序，以及經濟上的沉重壓力，一句「我們不要就這樣算了」說起來容易，但做起來很難，所以大部分人都寧願算了，「因為要付出的未知代價實在太大。當風頭過去之後，可能要獨立面對與承受這一切。」

石明謹說，所以即便輿論已經過去，已沒有太多人關注，「我們依然必須堅定的站在被害人這邊，因為願意挺身戰鬥的人不多，我們不支持，誰來支持？碰上任何一個案件，我都希望這是最後一次，更期望以後我們的社會不要再出現任何的受害者。」

▼知名球評石明謹出錢出力，幫助女方出席檢察庭。（資料照／記者林敬旻攝）

▲石明謹站台「一起陪長榮空服罷工」晚會。（圖／記者林敬旻攝）

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