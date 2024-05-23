民進黨女黨工爆性騷掀Metoo浪潮　反遭名導提告「哭了好久」

▲民進黨前女黨工揭露遭性騷，遭名導薛朝輝（如圖）「壓線」提告妨害名譽。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨一名前女黨工去年6月自爆遭導演薛朝輝性騷擾，不料時任婦女部主任許嘉恬未給予幫助，還反問「妳怎麼沒有叫出來？」掀起全台me too浪潮。不料，當去年底Metoo浪潮漸歇，薛朝輝竟在告訴期限倒數前對女方提告妨害名譽，讓前女黨工收到傳票後當場痛哭。

女方友人22日晚間在臉書發文指出，前女黨工一篇Metoo文，用電視劇《人選之人》一句「我們不要就這樣算了好不好？」，帶起全台Metoo運動浪潮，此後的2個月時間裡，浪潮席捲政治圈、藝文圈、學術圈甚至娛樂圈，讓陳建州、NONO、黃子佼、陳昇、朱學恒等人無所遁形，也讓受害者終於能說出口來撫慰自我。

女方友人指出，令人沒有想到的是，涉嫌性騷的導演薛朝輝，趁著2023年底浪潮間歇，竟在告訴期限最後的倒數幾天「壓線」提出妨害名譽告訴，讓初出社會、未曾被告過的女方收到傳票後「哭了好久」，「性騷擾了人還不許人說，這會不會太霸道了？」

女方友人說，好在後來知名球評石明謹出錢出力找律師，協助女方出席檢察庭，才總算在前幾天收到台北地檢署寄來的不起訴書，結束薛朝輝持續半年的濫訴，「這一切都不是沒有意義的...在這MeToo運動將屆滿一年的今天，希望這個不起訴處分，能夠給予仍在黑暗中的朋友們一些力量。」

對此，石明謹22日深夜也在臉書表示，大家可以想見一個大學還沒畢業的小女生，官司纏身，備受威脅，是多麼的無助與惶恐，對手又是一個在業界名氣、背景都很雄厚的導演，所以他想感謝黃盈舜律師幫忙辯護、謝富凱律師義不容辭提供法律意見。

石明謹認為，MeToo被害人經常沒有勇氣發聲，因為除了要將自己不堪的記憶攤在陽光下，供人品頭論足、酸民性羞辱外，還要承擔後續各種訴訟程序，以及經濟上的沉重壓力，一句「我們不要就這樣算了」說起來容易，但做起來很難，所以大部分人都寧願算了，「因為要付出的未知代價實在太大。當風頭過去之後，可能要獨立面對與承受這一切。」

石明謹說，所以即便輿論已經過去，已沒有太多人關注，「我們依然必須堅定的站在被害人這邊，因為願意挺身戰鬥的人不多，我們不支持，誰來支持？碰上任何一個案件，我都希望這是最後一次，更期望以後我們的社會不要再出現任何的受害者。」

▼知名球評石明謹出錢出力，幫助女方出席檢察庭。（資料照／記者林敬旻攝）