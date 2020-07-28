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北市衛生局「婦癌篩檢」出絕招　可抽萬元禮券

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▲▼乳癌,乳房檢測,乳房。（圖／示意圖／取自Pixabay）

▲及早檢查，及早治療。（圖／示意圖／取自Pixabay）

記者黃巈禾／台北報導

根據衛生福利部公布最新108年十大死因資料顯示，惡性腫瘤續居首位。台北市乳癌、子宮頸癌分別為女性癌症死因第2位、第14位，北市衛生局為維護女性市民健康，與財團法人台灣癌症基金會共同辦理「開心篩 粉樂送」婦癌篩檢活動。

自8月1日起至11月30日止，凡「設籍台北市」、「年滿45至69歲或40至44歲二等親（外祖母、祖母、媽媽、姊妹、女兒）內曾罹患乳癌，且108年迄今未接受乳房X光攝影檢查之女性市民」；以及「年滿30至70歲曾有性經驗，且107年迄今未接受子宮頸抹片檢查之女性市民」，可至台北市健保特約醫療院所或十二區健康服務中心社區婦癌篩檢活動，完成篩檢即可各獲得刮刮卡1張，北市衛生局提供月月萬元及200元禮券送給市民，總獎金逾50萬元，歡迎市民朋友把握時間踴躍參加。

北市婦癌篩檢率持續提升　以發現早期癌症

北市衛生局長黃世傑表示，北市推動乳癌及子宮頸癌等婦癌篩檢活動，運用自105年起推動的癌症防治便利網，持續結合北市醫療院所，民眾可在醫院、診所、職場及社區等場域進行癌症篩檢，乳癌篩檢率逐年提升，108年共有11萬650人完成乳癌篩檢，較105年同期9萬9,813人成長10.86%，篩檢率從105年38.18%上升至108年47.68%，發現疑似陽性個案9,743人，提早發現650位乳癌個案，協助其及早治療，增加存活減少死亡率。

105年子宮頸癌2年以上未抹之篩檢人數為43萬7,097人，108年提升為46萬6,364人，成長6.70%，篩檢率亦由51.27%上升至54.38%，疑似陽性個案871人，亦發現486位子宮頸癌個案；且根據臺北市108年最新死因統計，子宮頸癌標準化死亡率降為每10萬人口2.41人，低於全國3.23人，已連續2年於十大死因之外。

40-44歲乳癌家族史高危險群　請要定期篩檢

財團法人台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，乳癌是女性癌症發生首位，根據衛生福利部國民健康署公布最新106年癌症登記報告，全國有1萬3,965女性罹患乳癌，平均每天有近38位女性被診斷乳癌，而子宮頸癌有1,418人，平均每天近4位女性被診斷罹患子宮頸癌。

賴基銘指出，依據國民健康署資料顯示，乳癌的危險因子包含初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳，以及具有乳癌家族史者、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等。與生活型態有關的危險因子則包含：抽菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動等，呼籲女性朋友「保健5招打造防癌力」，有乳癌家族史40歲以上女性每2年定期篩檢是重要關鍵，並於生活中落實「均衡飲食、規律運動、體重控制、遠離菸檳」。

另外，賴基銘提到，子宮頸癌早期症狀不明顯、容易輕忽，至少每3年應接受1次子宮頸抹片檢查，針對檢查結果為疑陽性民眾，亦及早追蹤複檢，才能早期發現疾病早期治療，並可降低7成子宮頸癌發生率及死亡率。

于子育（琇琴）：「現代女性要把健康留給自己」

北市衛生局結合台灣癌症基金會辦理「開心篩 粉樂送」婦癌篩檢活動，藝人于子育（琇琴）表示，過去父親是蔣宋美齡的御廚，煮一手好菜，總是把最好的、最新鮮的食物留給別人。

琇琴有感現代都會女性，不同於父母的年代，常以家庭、家人為主，忽視了自己的健康，總是被動的「當身體出現不舒服，才會到醫院做檢查」，呼籲女性朋友婦癌篩檢「方便篩 輕鬆GO」，醫療院所設置四癌篩檢櫃台單一窗口，提前預約、隨到隨做，方便快速，便利性高，更可依自己方便的夜間或假日等時段、安排合適醫療場所接受檢查。

琇琴呼籲「現代女性要把健康留給自己」，主動關心自己的健康，健康自主、主動定期篩檢，把握後疫情期間趕快預約完成檢查。

北市「開心篩 粉樂送」 萬元禮券月月送

北市衛生局提醒，自109年8月1日起至11月30日止，凡設籍「臺北市」，完成婦癌篩檢（乳房X光攝影或子宮頸抹片），即可各獲得刮刮卡1張，月月都有機會刮中萬元及200元禮券，總獎金逾50萬元，趕緊把握機會儘快完成檢查。相關問題請洽詢臺北市民當家熱線1999分機1845、1846或臺北市十二區健康服務中心，亦可至臺北市政府衛生局網站查詢（主題專區/癌症防治專區）。

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