陳菊首邀新任監委談話　勉勵做弱勢、受冤屈者依靠

▲陳菊。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社

新任監委將於8月1日上任，準監察院長陳菊今天首度邀請26名新任監委舉行談話會，勉勵監委成為弱勢者、受冤屈者的依靠。

監察院也在談話會中報告8月1日的交接典禮規劃，預計總統蔡英文與副總統賴清德都將出席，現任監察院長張博雅與接任的陳菊交接後，將分別致詞；隨後在監院大門為新成立的國家人權委員會揭碑，並由召集人陳菊在大禮堂致詞，最後進行新任監委大合照。

與會監委表示，今天晚間的談話會進行將近兩小時，即將接任的準監察委員全員到齊，主要是由監察院各單位進行簡報，讓新科監委了解監察院運作方式，如院會、談話會、財產申報業務等，以及辦公室抽籤、委員會分配等行政事務。

監委轉述，陳菊在會中勉勵新科監委，要讓監察院成為弱勢者、受冤屈者的依靠；在立法院審議人事案的過程，在野黨有許多批評，陳菊保證她作為院長，一定會超越黨派，該承擔的都會承擔，要戒慎恐懼，做好監委的角色。

另外，由於準監委王榮璋為身障人士，監委說，今天會中也有討論院內無障礙空間改善，以及缺乏無障礙的公務車的問題；陳菊認為監察院對身障人士的權益保障應以身作則，但若需要買無障礙公務車有預算問題，將由業務單位設法研議。