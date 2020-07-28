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欲擒故縱專業戶！跟他們談戀愛太甜又太可恨　最讓人無法自拔的星座TOP5

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▲▼欲擒故縱,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

▲談戀愛最讓人魂牽夢縈的就是曖昧期，尤其是欲擒故縱的手段，讓人又愛又恨。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

很會欲擒故縱的人，總是讓人又愛又恨，跟這樣的人搞曖昧，心情就像盪鞦韆，一下焦慮一下狂喜，但就是讓人無法輕易放下。《星座好朋友》告訴你，最會欲擒故縱的5個星座，快來確認一下是不是你又愛又恨的那個人吧。

雙子座

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性格天生就善變的雙子座其實不是故意要玩弄人心，他們只是覺得這是一種「樂趣」，尤其是如果對方一開始毫無意思，卻在相處過程中對雙子慢慢產生好感，那就會讓雙子覺得「很好玩」，他們自己也很難控制想要玩弄對方的心情。雙子這樣的行為，很常被說是欲擒故縱，在愛上雙子座之前千萬要記住他們的個性就是這樣，讓人又愛又恨！

▲▼欲擒故縱,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

天秤座

天秤其實嚮往長久恆溫的關係，最好是不冷也不熱、剛剛好，而且他們相當講求公平，思考上又非常理性，需要花很多時間去思考對方的行為舉止，當對方太過熱情、步調太快的時候，天秤就會調整自己，讓你覺得他好像對你冷淡了一些，而你冷淡之後，他又會變得比較熱情，不過只要當兩人關係達到平衡之後，這種忽冷忽熱的相處模式就會自然消失。

射手座

神經大條的射手座，會欲擒故縱的原因，往往是因為「太粗心」，做事情都看大方向，卻忘記注意細節，這樣的處事方式也會呈現在愛情上。熱愛自由獨立的射手，在玩樂的時候常會忘記另一半，粗線條的他們，也經常沒注意到對方的小心思，忘的時候是徹底忘記你，熱情的時候又眼裡只有你，這樣的反差讓很多人難以適應。

▲▼欲擒故縱,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

雙魚座

對雙魚座來說，「欲擒故縱」是重要的愛情技巧，因為一直耍浪漫很快就會膩，所以他們會偶爾疏遠，覺得讓對方吃吃醋也不錯，不過他們還有一種心態，其實是想看看對方有多在意他，生性浪漫的雙魚在愛情裡其實很精打細算，並不願意做無謂的犧牲，也會在意對方是否有同等付出，所以欲擒故縱的手段對他們來說是必須的，先苦後甘，甜度才會加倍。

獅子座

強勢又高傲的獅子座本來就討厭熱臉去貼冷屁股，所以如果發現對方冷淡，他們就會一起冷淡。獅子座自己喜歡的對象很多愛和溫柔，但如果將他對你的好當作理所當然，他們就會覺得很不應該，便會開始對你疏遠，所以獅子座的欲擒故縱，其實是取決於對方表現出來的態度，看起來強勢的獅子其實是隻需要你關心的大貓咪。

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