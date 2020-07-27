退休老師駕「百萬露營車」霸住20天　大雪山遊樂區停車格慘變營地

圖、文／鏡週刊

合歡山滑雪山莊近日有登山客車違停，擋住其他車輛進出，事後還反嗆受害車主，引起網友撻伐，現又傳出惡劣遊客霸佔大雪山國家森林遊樂區停車格，滯留園區露營20多天，行徑囂張。

國內新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，林務局為鼓勵國人多到戶外踏青，推出12處國家森林遊樂區免費入園活動，現卻爆出有民眾濫用政府美意，驅車至大雪山滯留在停車場露營20多天，佔用停車格，管理處卻未強制驅離，害許多遊客找不到停車位可停。對此，東勢林管處表示將加派人力增加勸導次數，呼籲遊客需於園區關園前離園，區內不可露營及車宿。

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本刊接獲讀者投訴，近日天氣炎熱，不少遊客因免費遊園活動前往大雪山國家森林遊樂區避暑，卻有部分遊客違反遊樂區規定，不顧及其他民眾的權益，做出野炊、夜宿停車場、搭棚露營等脫序行為，其中大都是退休人員，甚至還有退休教師也在其中，嚴重影響其他遊客權益。

對此，林務局東勢林區管理處表示，每日均由現場服務人員進行勸導，區內之雪山派出所員警也派員協助維護秩序，另將35k收費站區域之水龍頭更換為省水水龍頭並於17點休園後切斷該區域之電力，減少滯留遊客的方便性。

東勢林區管理處現已加派人力增加勸導次數，並提醒遊客大雪山國家森林遊樂區開園時間為06:30－17:00，考量遊客夜間安全、減少夜間遊憩行為干擾生態及園區管理需求等因素，遊客需於園區關園前離園，區內不可露營及車宿。

另考量國人露營遊憩之需求，東勢林區管理處規劃於110年中旬在49K小雪山區域增設1露營場地，供應露營所需之水、電及淋浴設備，提供遊客安全舒適的場域享受露營樂趣。

東勢林區管理處不忘呼籲遊客，為了維持山林的美好，需要所有遊客展現良好的遊憩素質，一同守護美好的山林環境。



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