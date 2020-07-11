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賊性難改！花蓮男火車行進間行竊被逮　4起竊案都是他幹的

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▲周姓男子經常搭火車往返花蓮-台北，利用行車時在車內鎖定目標行竊。（圖／記者蕭可正翻攝）

周姓男子經常搭火車往返花蓮-台北，利用行車時在車內鎖定目標行竊。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

鐵路警察局花蓮分駐所破獲一起連續竊盜案，60歲周姓嫌犯經常往返花蓮-台北，利用行車時間在車內找尋下手目標，利用被害人睡著或是大型行李放置在行李區時下手行竊。周姓嫌犯被警方約談到案時坦承行竊，他自今年5至7月近三個月內，在火車上接連犯下4起竊盜案，鎖定手機、筆電、3C用品及高級保養品等可快速脫手變賣的物品行竊。

這個月3日，一位名叫Emily的新娘秘書，搭乘火車北上台北工作，到達台北要下車時，發現她的工具包不翼而飛，工具包內都是她準備的化妝品及保養品等的生財工具，價值高達15萬元，直接影響她接下來的新秘工作，讓她非常緊張；警方獲報後，調閲監視器畫面，鎖定年約60的周嫌，將他約談到案，並將Emily的失物追回，但是其中約有價值10000元左右的物品，已遭周嫌變賣。
   
鐵路警察局花蓮分駐所所長鍾承軒表示，自5月起至現在接獲4起民眾報案，前兩次周嫌行竊時還被人看到，當場被抓包，不料賊性未改，警方調閱監視器後發現，周嫌帶著新秘Emily的工具包出站，全案宣告偵破，4起竊案都是周嫌所爲。
   
警方呼籲，乘客搭車時要留意隨身物品，若是大型行李要放在車內後排或是車廂間，一定要上鎖，避免財物損失。

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