老婆欲求不滿？公獅「蛋蛋被咬」不給走...表情超哀怨　爆笑真相曝

▲這組照片在網路爆紅 。（圖／Johanna Kok提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者蔡儀潔／綜合報導

近來一張由攝影師Johanna Kok拍攝的照片爆紅，畫面中公獅被母獅咬住睪丸，神情哀怨，像是有苦說不出，網友紛紛笑說，是「慾求不滿的母獅咬住公獅睪丸不讓牠走」。不過臉書粉專「CrocoMan-GO 鱷名遠播」駁斥，稱不可能是「發情」。

▲這組照片在網路爆紅 。（圖／Johanna Kok提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

該張照片於1月22日在荷蘭鹿特丹動物園（Blijdorp Zoo）拍攝，在網路上掀起熱議。臉書粉專「Garrett's Gifts To The World V」指出，母獅在發情期間，一天會進行約20至40次性行為，但如果公獅過於疲憊、無法配合母獅需求時，慾求不滿的母獅就會追上落荒而逃的公獅，並張口咬其睪丸。

不過，粉專「CrocoMan-GO 鱷名遠播」26日晚發文駁斥，「我也是一眼就覺得不對勁，這絕對不是性成熟的母獅」，據該動物園去年4月的新聞稿，表情很衰的雄性亞洲獅是鹿特丹公園的唯一雄獅，名為Aapel，而牠與另一頭母獅Lalana在2018年8月21日生下3隻幼崽Asha、Reena和Mette，推算幼獅年齡約快滿2歲，而母獅性成熟的年紀落在3至4歲，所以還不可能發情。

「咬蛋蛋的兇手，剛好在左邊那一塊的左上方有塊突兀的大黑點，就像瑪麗蓮夢露一樣」，貼文再指出，翻看幼師照片發現，中間那一隻就有這樣的「黑色大痣」。

粉專最後表示，小獅子玩爸爸「黃金球」的舉動已經好多記錄，無論野生或圈養的都一樣，「吊在那邊兩顆晃來晃去，哪一個小朋友可以忍住不去撥它呢XD？」