蔡英文輔選陳其邁　諷「發大財」口號讓高雄人鬱卒2年

▲蔡英文替陳其邁站台。（圖／翻攝臉書直播）

記者黃巈禾／綜合報導

總統蔡英文26日出席民進黨高雄市長補選候選人陳其邁「百工百業挺其邁」造勢大會，她致詞時表示，過去兩年高雄人有點鬱卒，過去的光榮感不見，走到哪裡都被人家問「有沒有發大財？」

蔡英文指出，這次補選過去兩年高雄人過得有點鬱卒，過去的光榮感不見了，走到哪裡都被人家問「有沒有發大財？」執政團隊有沒有用心，高雄人點滴在心頭，但高雄人會用選票決定自己的未來，民主時代政府做不好，不管是藍的還是綠的，都可以用選票用教訓人。

蔡英文提到，過去一年高雄人已經投過兩次票，總統選舉的時候，高雄人用一張選票告訴大家，民主就是要兌現承諾，不然就會失去人民的信任，六月的罷免投票，高雄人用第二張選票告訴大家，「民主就是給你權力，如果你不好好珍惜，人民也可以收回去」。

蔡英文提及，前兩次投票的時候，打開電視就會看到高雄的火車站、高鐵站，從投票日的前一天開始，就人山人海，因為在全國各地打拚的高雄人，不管多忙，都願意為了故鄉衝回來投一票。

蔡英文強調，8月15日是高雄人第三次用手中的選票，找回高雄的光榮，偉大的城市需要一個認真努力的市長，不是一個馬馬虎虎的市長，需要一個歷練完整的市長，不是一個急就章的市長。

蔡英文還說，對其邁有信心，因為他是對故鄉有熱情，對人民有責任感，也已經做好充份的準備，要來擔當責任，為高雄兩年拚四年。