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出生82天嬰「毛巾塞嘴」家中慘死！冷血父嫌哭鬧太吵殺子　妻返家崩潰

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22歲年輕爸爸因兒子哭鬧，竟拿毛巾塞住兒子嘴巴，導致他窒息身亡。（示意圖／Pixabay）

▲22歲年輕爸爸因兒子哭鬧，竟拿毛巾塞住兒子嘴巴，導致他窒息身亡。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

南韓日前發生一起22歲年輕爸爸因為兒子哭鬧嫌太吵，竟拿毛巾塞住兒子嘴巴，導致兒子窒息死亡。在法庭上這名爸爸竟辯稱是幫兒子擦口水，並不是拿毛巾塞在嘴巴裡，但法官不採信他的理由，最後法院依《兒童虐待犯罪處罰特例法》判處男子7年有期徒刑。

據《韓國經濟》報導，這名年輕爸爸在去年4月15日時，因妻子外出不在，出生82天的兒子在一旁大聲哭泣，他受不了吵雜哭聲，竟將嬰兒專用毛巾塞進孩子嘴裡，最後導致兒子窒息身亡；之後妻子回家看到兒子沒有呼吸，並趕緊打119將孩子送往醫院急救，但仍救不回孩子的性命。

法院審理時，年輕爸爸表示，自己是看到兒子流口水才幫他擦拭嘴巴，並沒有將毛巾塞進兒子嘴裡。法院審理後，認為事發當天只有爸爸與孩子獨處，加上孩子出生不到100天，依照常理判斷，孩子不可拿毛巾塞住自己的嘴巴，而妻子也要求先生承擔責任，之後這名爸爸才坦承是自己殺了孩子，並希望能被原諒。

法官認為，這名爸爸應該要有責任擔起保護兒子安全的義務，沒想到他卻因為兒子哭鬧竟痛下毒手，，行為令人髮指，必須讓他反省並承擔自己的過錯，最後法院依《兒童虐待犯罪處罰特例法》判處男子7年有期徒刑。

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