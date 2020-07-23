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澳洲「海岸豪宅」後院全掏空…落海畫面曝光！ 40戶居民2hrs內急撤離

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▲▼澳洲溫貝拉爾海灘（Wamberal Beach）地基掏空。（圖／路透）

▲澳洲溫貝拉爾海灘（Wamberal Beach）地基掏空。（圖／路透，下同）

▲▼澳洲溫貝拉爾海灘（Wamberal Beach）地基掏空。（圖／路透）記者張方瑀／綜合外電報導

澳洲新南威爾士州中央海岸（Central Coast）的溫貝拉爾海灘（Wamberal Beach）因海水侵蝕，整排沿岸豪宅的地基幾乎被掏空，有些房屋的後院甚至都已掉進海裡。目前當局已撤離該海岸邊共40多戶居民，而居民也表示，數年前就已經和政府協調蓋海堤，但遲遲未有下文，才會讓災情如此慘重。

綜合外媒報導，溫貝拉爾海灘沿岸有一整排景觀豪宅，不過接連的大浪卻逐漸將地基掏空，整排房子都面臨坍塌的風險，甚至已經有一些地底鋼筋已經露出來，庭院和部分建築都掉落到沙灘上。

▲▼澳洲溫貝拉爾海灘（Wamberal Beach）地基掏空。（圖／路透）

▲▼澳洲溫貝拉爾海灘（Wamberal Beach）地基掏空。（圖／路透）

溫貝拉爾海灘保護協會副主席布萊絲（Margaret Bryce）表示，沒有在海灘上建立海堤是造成坍塌的原因，而海堤在中央海岸的開發計畫中已經停留至少20年，卻遲遲沒有進一步工程，「人們被疏散、流離失所，恐懼之餘還是要承擔保護家園的責任。」

目前有40多戶居民因為斷水斷電撤離，中央海岸委員會（Central Coast Council）正努力在漲潮之前穩定懸崖地基，另外也在沙灘上擺放許多岩石袋，希望能阻止海浪繼續拍打，預估至少有66棟房屋都有坍塌風險。

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