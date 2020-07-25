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就是不爽戴臉上！倫敦男「口罩當丁字褲」上街秀腹肌　路人傻眼

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▲▼英國倫敦一名男子把口罩當丁字褲。（圖／路透） 

▲倫敦一名男子用口罩遮蔽的不是臉部，而是下體。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

為了對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情，英國要求英格蘭地區居民進入所有店家時，必須佩戴口罩，違者開罰。然而，倫敦一名男子似乎是不滿新規，竟然脫光上街，並把口罩當成丁字褲，引起路人側目。

《每日郵報》報導，一名近乎全裸的男子來到倫敦牛津街（Oxford Street），他沒有把口罩戴在臉上，而是用口罩遮住下體，當成丁字褲使用，上街秀出腹肌。其他路人見狀後則露出困惑的神色。

▲▼英格蘭地區強制要求，民眾進入店家必須戴上口罩。（圖／路透）

▲店家貼出公告。（圖／路透）

還不清楚男子這樣做的詳細動機；若他不戴口罩進到店家，很可能會被拒絕。英格蘭地區從24日開始規定，民眾入店必須戴上口罩，違者將開罰100英鎊（約台幣3700元）。此前，英格蘭僅要求，乘客搭乘大眾運輸工具時必須蓋住臉部，避免飛沫噴出。

並非所有民眾都願意遵守規定，部分店家也不想強制顧客戴口罩，就怕傷了和氣。英格蘭一家超市還爆發紛爭，有客人質疑為何其他顧客沒戴口罩。另一方面，有麥當勞的員工要求未佩戴口罩的客人離開，氣氛有些緊張。

根據規定，客人進入英格蘭地區銀行時也必須戴口罩，孩童或有特殊情況的民眾則可不用。警方敦促，商家應該拒絕沒戴口罩的顧客進入。

►英國「進店強制戴口罩」違者罰3700元　強生認清現實…已成歐洲最慘國

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