封溪護魚20年！金瓜寮溪遭怪手「輾進去」　生態工法基金會：請水利署停工並復原

▲生態工法基金會控訴，封溪護魚20年的金瓜寮溪，遭到怪手輾進去。（圖／取自生態工法基金會臉書，下同）



記者林彥臣／綜合報導

位於新北市坪林的金瓜寮溪，是供應大台北地區翡翠水庫的重要水源地，也是許多野生動物的棲息地。但是「生態工法基金會」指出，金瓜寮溪遭到怪手開挖，對生態造成嚴重破壞，要求水利署立即停工並盡可能復原。

生態工法基金會在臉書發文痛批，「為什麼在這麼重要的溪流、已經封溪護魚20年的溪流、供應著大台北地區用水的溪流，卻可以輕率的就讓怪手輾進去？」大手一揮鏟倒多少樹木、砸碎多少溪中大石，讓下游溪中無比濁黃？為了保護環境所以限制民眾使用溪流的模式可以理解，但就是無法理解為何公部門可以簡簡單單就讓怪手開進去大搞特搞？

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▲金瓜寮溪是許多野生動物的棲息地。（圖／取自生態工法基金會臉書）



生態工法基金會呼籲水利署，本次金瓜寮溪的開發案，應該是民眾陳情而起的道路路基強固工程，居民或者遊客的行車安全當然非常重要，但現場施工的部分顯然有些區塊是多做的，根本不需要去破壞！我們支持做該做的工項，但是多餘的部分 「請水利署立即停工並修復到盡可能的接近當初尚未被破壞的樣貌！」

生態工法基金會指出，一條美麗的野溪蘊含多少重要的生態元素，但只要一台怪手、一堆水泥，很快的就會全部消失，其中，有太多根本不必要的溪流工程在進行，每一次的SOP大概都是開挖溪流→被發現拍照po上網→引起公憤→開發方邀請民眾現勘說明 (簡單講就是摸頭) →最後就是讓步一點點，但大多還是堅持要把工程做完。

生態工法基金會再度痛批，能不能不要每次都是破壞以後才來談補救？多少環境是禁不起這樣的破壞、也無法真正恢復的？難道開發之前，棲地影響評估或者生態檢核，都只能是參考性質？做身體健康的嗎？

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