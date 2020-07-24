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結婚前突腦出血...他未及迎接新生命器捐救8人　未婚妻抱女兒：爸爸是英雄

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▲台中榮民總醫院舉辦「器官捐贈感恩追思音樂會」10週年活動。（圖／台中榮總提供）

▲林暄昂的爺爺帶著全家人上台致詞。（圖／台中榮總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

出生於苗栗頭份的男子林暄昂，在台北打拚後，回到故鄉擔任廚師，不料結婚前夕卻突然腦血管破裂瀕臨腦死，林的爺爺強忍悲傷，決定捐出器官，讓愛孫的心、肺、肝、兩個腎、小腸以及兩枚眼角膜，在8名受贈者身上延續下去，台中榮總24日舉辦感恩追思音樂會，過往的影片惹哭在場人。

▲台中榮民總醫院舉辦「器官捐贈感恩追思音樂會」10週年活動。（圖／台中榮總提供）

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▲林暄昂的未婚妻及剛出生的女兒。

台中榮民總醫院舉辦「器官捐贈感恩追思音樂會」10週年活動，邀請了歷年來的捐贈者家屬、受贈者們以及器官捐贈移植醫療團隊共同出席，感念大愛器捐者。

▲台中榮民總醫院舉辦「器官捐贈感恩追思音樂會」10週年活動。（圖／台中榮總提供）

▲受贈者林女士也簽署器捐卡。

來自苗栗頭份客家的林暄昂，當兵後為了理想北上參加演員訓練，擔任多部台劇幕後工作人員，經歷一番奮鬥後，決定回到家鄉擔任廚師工作，並打算與懷孕中的未婚妻共組家庭，不料卻因為頭痛倒地不起，經過積極搶救仍舊昏迷不醒，腦幹已嚴重受損瀕臨腦死。

▲台中榮民總醫院舉辦「器官捐贈感恩追思音樂會」10週年活動。（圖／台中榮總提供）

▲院方和器捐家屬等人種下桂花樹。

一切發生得太快讓家人措手不及，家人陣腳大亂，家裡的大家長也就是林暄昂的爺爺強忍悲傷，主動提出捐贈器官，讓愛孫的生命在另一個人身上延續下去，於是轉院到台中榮總後，捐出了心、肺、肝、兩個腎、小腸以及兩枚眼角膜，7個月後未婚妻也生下可愛女兒，並告訴女兒：「爸爸是英雄！」

器官受贈者林小姐出席感恩音樂會時表示，家中一場大火，一家4口只留下她1人，全身68%燒燙傷，2年多從無法走路、生活無法自理，如今接受角膜移植後，重見光明，她感謝器捐者者大愛，所以她也簽署器捐卡。

榮總院長許惠恒表示，每一個器捐決定的背後，都是一個家庭體現愛與奉獻的生命故事，榮總不會辜負每位捐贈者與家屬的付出，將會持續精進醫療團隊的照護品質，讓人間有愛、生生不息的觀念深植人心。

院方特地規劃在院區內一處園地，邀請捐贈者家屬、受贈者和醫療團隊，共同種下6棵桂花樹，以「植愛」的方式，象徵捐贈者的大愛，如桂花盛開時清香撲鼻，飄香人間，化作春泥更護花。

追思會上的緬懷影片，迴盪著「多遠都要在一起」的樂音，好似在對現場所有捐贈者家屬傾訴著，即使捐贈者已逝、無論距離多遙遠，共有的記憶永遠在家人懷揣著，多遠都要在一起，聽來令人鼻酸。

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