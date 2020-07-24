故宮獲「博物館界奧斯卡」金獎！奪最高榮譽現正於北院展出

▲「經典之美－新媒體藝術展」榮獲美國博物館聯盟繆斯獎「最高榮譽」金獎。（圖／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院近年結合數位科技，也因此躍上國際舞台！今年角逐「美國博物館聯盟」(American Alliance of Museums)繆思獎(MUSE Awards)，現正於故宮北院展出的「經典之美—新媒體藝術展」，奪下「現地數位體驗」項目的最高榮譽金獎同時也以「文獻行旅－從清代文獻漫遊歷史中的水沙連」數位展獲得「研究與創新」項下之銅獎殊榮。

故宮表示，美國博物館聯盟繆思獎今年邁入第31屆，是為了表彰博物館、圖書館、檔案館等文化機構，在數位媒體應用方面的優異表現，甚至被譽為「博物館數位媒體界的奧斯卡獎」。

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▲▼「經典之美－新媒體藝術展」榮獲美國博物館聯盟繆斯獎「最高榮譽」金獎。（圖／故宮提供）

今年榮獲金獎的作品，是現正於故宮北部院區展出的「經典之美－新媒體藝術展」，該展覽與海內外教研單位及友館共同合作，包含國立臺灣師範大學美術學系、國立政治大學轉注藝遊計畫辦公室、國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系、國立臺北藝術大學戲劇學院、香港城市大學，以及國立海洋科技博物館等，從美感學習與文物賞析的不同構面出發，將故宮典藏精選文物與中小學藝術教育結合，並透過新媒體藝術的展示手法，深入淺出地引導觀眾領略故宮文物蘊藏的美學及內涵。

▲「文獻行旅－從清代文獻漫遊歷史中的水沙連」榮獲美國博物館聯盟AAM繆斯獎-研究與創新銅獎。（圖／故宮提供）

去年於國立公共資訊圖書館展出之「文獻行旅－從清代文獻漫遊歷史中的水沙連」數位展，則獲頒研究與創新類銅獎。該展覽運用GIS技術中的數值地形模型(DTM)、衛星成像、地域考察等方式，展開對於一份院藏清代奏摺的考究，並以人機互動介面、虛擬實境、光雕投影等創新數位手法，重現19世紀中台灣山區的歷史文化地圖，讓觀眾透過虛實整合，發現清宮文獻檔案與台灣經驗的緊密關聯。

▲國立故宮博物院近年結合數位科技，也因此躍上國際舞台！（圖／故宮提供）

故宮表示，近年的新媒體藝術作品愈趨多元化，豐富的展示內容更受到各界肯定，未來故宮將持續結合多元跨域的策展思維與數位科技應用，除了讓文物教育向下扎根，也持續找尋與台灣這塊土地的連結，讓故宮典藏文物的內蘊，深入民眾的日常美感經驗中。歡迎民眾前往故宮北院，體驗故宮的金獎作品「經典之美－新媒體藝術展」。

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