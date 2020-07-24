快訊／高雄3歲女童「噴槍灌肺」慘死！　生父遭判1年10個月

▲噴槍導致女童死亡，生父被判刑1年10個月。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者黃子倩、陳韻如／高雄報導

高雄市一名鄺姓男子在2019年1月帶女兒前往加油站洗車，但沒想到女兒卻因為玩耍噴槍，造成高壓氣體灌進肺部釀成臟器破裂死亡，事後鄺男被檢察官依過失致死罪起訴，而歷經長時間的審理，判決結果24日出爐，鄺男被判刑1年10個月。

這起案件發生在2019年的1月20日，高雄市左營自由三路一間加油站驚傳一名3歲女童送醫不治，女童的母親在臉書發文，跪求民眾在1月20日下午兩點半到三點十分之間，有拍到女兒的行車紀錄器跟監視器畫面，想要了解真正的死因。

警方事後展開追查發現，女童是跟鄺男一同到了加油站的自助洗車區，鄺男跟警方供稱當時自己正在整理車子，女童單獨在車內，第一時間有發現女童有在玩噴槍，但是當時也不以為意繼續整理車輛，過了一會就發現女童臉色不對勁，所以趕緊自己開車將女童送往了醫院，他自己也不知道發生了什麼事。

不過，檢方在偵辦女童死因時，找來鄺男進行測謊，他並未通過，但檢方認為，無法就此認定鄺男有使用噴槍對女兒灌氣，因此依過失致死罪將他提起公訴。而法院經過長時間審理，24日判決結果出爐，法官依法判鄺男1年10個月徒刑。