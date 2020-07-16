遭指控關說「不符條件」的妻舅後送本島　蘭嶼鄉長迦拉牧：不實爆料！

▲ 遭爆料關說讓不符條件病患後送，蘭嶼鄉長迦拉牧(左)：不實爆料！（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧遭人在爆料公社PO文指稱「一病人因酒駕自摔送入衛生所，生命徵象穩定，昏迷指數滿分，本是一起普通的車禍案件，因為病人是蘭嶼鄉鄉長太太的哥哥，就透過立委關說施壓衛福部，要求將不符合後送條件的病患以空勤直升機後送台東馬偕就醫」。對此迦拉牧鄭重否認，表示有心之人胡亂指控，將依法追訴責任，報警處理。

爆料公社內文提到，1名蘭嶼謝姓鄉民10日晚上7點多因酒駕自摔送入衛生所就醫，經診斷為左側鎖骨肋骨斷裂、4肢多處擦傷以及下巴1公分撕裂傷。迦拉牧前往關切，衛生所說明傷患不符直升機後送條件，迦拉牧隨後致電立委伍麗華，接著衛福部照護司就來電衛生所關切。

PO文者怒批，不符合後送卻致電立委、衛福部要求空轉？這都不是施壓那什麼是施壓？甚至還狡辯因為病解醫師態度不佳所以打給立委詢問？空轉條件都公開貼在牆上的好嗎！空轉是給離島急重症病患使用的，不是給你拿來耍官威用的！都忘記2018年黑鷹墜機的教訓了？一般人急轉診都要不到，鄉長家屬就都可以？特權耍的也太明目張膽。

迦拉牧表示，爆料明顯和事實不符，當時因患者痛苦難奈，經家屬一再請求他協助，加上對於空勤後送流程的不熟悉，故有聯繫立委協助，經詢問後得知必須三方彙整後，依照規定符合才能後送。但評估後患者依然未達標準，且衛生所也告知要帶隔日早上再送至台東就醫治療，家屬也依照相關的規定評估，毫無施壓情事，是有心人士惡意指控。

迦拉牧慎重聲明，依鄉民需要給予協助，並且也依照專業評估之規定，未使用空勤後送機制後送病人，也絕無濫用職權之事實，並且對於不實爆料內容，也會依照法律程序，報警處理，查明事實真相。

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