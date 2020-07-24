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贊助偏鄉孩童10年！宏泰人壽培育學生「課輔專班+規劃多元課程」

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▲宏泰人壽多元行銷處副總經理陳銘正（中）親赴台東縣太麻里鄉達旺浸信會為藝術營頒獎，並與現場偏鄉孩童們分享藝術教育的快樂與啟發。（圖／宏泰人壽提供）

▲宏泰人壽多元行銷處副總經理陳銘正（中）親赴台東縣太麻里鄉達旺浸信會為藝術營頒獎，並與現場偏鄉孩童們分享藝術教育的快樂與啟發。（圖／宏泰人壽提供）

財經中心／台北報導

宏泰人壽與一粒麥子基金會合作，贊助花東地區課輔專班及規劃多元課程，自2010年開始至今10年，讓偏鄉孩童獲得更好、更全面的教育。

宏泰人壽表示，這段期間不僅贊助課輔專班讓偏鄉孩童獲得課後輔導的機會，同時也支持多元課程及藝術營，協助偏鄉孩童接受藝術美學教育，讓他們透過繪畫創作找到其中的快樂與啟發。

藝術營舉行「2020年線條聯想畫繪畫比賽」頒獎典禮，宏泰人壽多元行銷處副總經理陳銘正親赴台東縣太麻里鄉達旺浸信會為藝術營頒獎，並偕同藝術營的小朋友一起參與當天的體驗課程，探索生活中的質感。

此外，陳銘正還與小朋友一起透過藝術營課程體驗學習視覺與觸覺的運用，發現質感的變化，從點與面認識不同材質，創作質感變身秀，製作寶貝蛋。最後還透過影片觀賞及小組討論，讓小朋友分組創作心中的未來建築。

參與小朋友的藝術營課程，陳銘正表示，美學的教育與養成跟學科成績同樣重要，美學養成的觀察力和創造力會跟著孩子一輩子，很榮幸能有這樣的機會回饋社會、為偏鄉孩童的教育奉獻，也希望這些孩子能記得學習藝術的初衷與感動。

除了關懷偏鄉孩童之外，宏泰人壽也組「宏泰i公益」志工團，在這7年之中，宏泰人壽6成以上的員工陸續擔任志工，並且不斷地將我們的愛心轉化為實際的行動，透過一場場的公益活動，為獨居老人募款尾牙基金，為做環保組隊淨灘，為保護生態前往濕地移除外來種，奉獻出關懷的力量，散播愛到社會的每一個角落。

 
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