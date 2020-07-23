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餵鹿吃胡蘿蔔！　一家人5分鐘後「聽一聲槍響」震驚：牠死了

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▲▼鹿示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲鹿示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

英國一對夫妻先前帶著家人到肯特郡的諾爾公園（Knole Park）玩耍，期間他們拿著一袋胡蘿蔔，想說可以對公園裡的野生鹿進行餵食，隨後他們發現真的有鹿會接近，但是才餵沒多久，動物就被一名工作人員趕走，不過接下來的一幕讓這家人傻眼了，因為他們看著這隻鹿被帶走，5分鐘後聽到遠處傳出槍聲，鹿就這樣被殺死了。

綜合外媒報導，維多利亞（Victoria Chaney）先前跟老公，帶著公公跟孩子到公園裡度過優閒的一天，雖然他們知道不能隨意餵食野生動物，但為了不讓動物們吃到不該吃的東西，還是準備了一袋胡蘿蔔，以防真的有動物來找他們要食物。她說，當時全部的人就坐在野餐區中，一隻鹿慢慢靠近了他們，因為動物實在太可愛了，他們忍不住拿出一根胡蘿蔔想要餵食，不過就在鹿接近沒多久後，一名女性工作人員就趕緊把鹿趕走了。

但是接下來發生的事情讓維多利亞一家人都傻眼了，因為原本接近他們家的那隻鹿遭到追捕並帶走，5分鐘後他們一家從遠處聽到了一聲槍響，那隻鹿被殺掉了！在場的女性工作人員表示，這隻鹿因為傷害人所以被抓走，人類不斷餵食野生動物，讓鹿變得太過於馴服，並且成為一些干擾和危險因子，所以必須得遭到銷毀。

對此，諾爾公園稱，被殺掉的鹿太過於激進，對其他的遊客構成了直接的威脅，因此養鹿人決定將其殺掉，這樣的情況是因為人們任意撫摸跟投餵鹿的結果，公園各處都有公告請勿餵食動物，希望大家能遵守規定，以保護這些野生動物。

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