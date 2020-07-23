苗栗翁通霄海邊「摸蛤仔」失蹤　19個小時後成冰冷遺體

▲老翁的遺體在失聯19個小時後被找到，安檢所人員將他帶回岸上。（圖／通霄救難協會提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮1名陳姓老翁，22日下午3時許獨自出海「摸蛤仔」，一直到傍晚都無蹤影，家屬心急PO文請大家幫忙協尋，海巡署與苗栗縣消防局23日清晨6時許擴大協尋，直到上午10點多在苑裡外海找到陳翁遺體，岸邊家屬痛哭失聲。

家屬難過的表示，陳姓老翁在22日下午3點左右，說要到通霄海邊去摸蛤仔，一直到晚間都沒有回家，家屬心急如焚衝到海邊尋找，果然發現陳翁所攜帶的一些隨身物品在附近，趕忙向海巡署安檢所求助；安檢所人員會同救難協會人員連夜搜尋，直到23日一早還是苦無所獲。

▲▼搜救人員還出動空勤直升機一同協尋，終於找到老翁遺體，送回岸上後家屬痛哭失聲，不敢置信。（圖／通霄救難協會提供）

搜救人員23日一早6時再度出發，並出動直升機一同前往找尋，一路從通霄外海找到苑裡海邊，終於在上午10時許在苑裡漁港發現陳翁遺體，並將他打撈上岸，送回漁港內；家人難以接受噩耗，當場痛哭失聲；至於老翁落水意外發生原因，警方也還在調查中。

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