現賺1萬元！日本珠寶店推「安倍口罩換鑽石」　每日限量15人

▲ 日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

安倍政府為因應新冠肺炎疫情，自4月中起耗資466億日幣（約為新台幣128億）向全國每戶發放兩片布口罩，但是由於布口罩尺寸太小，且防疫效果受到質疑，被戲稱為「安倍的口罩（アベノマスク）」。有珠寶商看準商機，推出「安倍口罩換鑽石」的活動，每天限量15顆，造成熱議。

安倍政府發放布口罩的美意，似乎不被日本民眾喜歡，各地方政府已陸續傳出收到民眾退回的口罩，甚至有人直接在網路上轉賣，根據統計，各地收到退回的口罩高達10萬片，由於規定遭到退回的口罩無法重複使用，但也不能隨便丟棄，讓地方政府相當困擾。

一家位於北海道的珠寶商見狀，動起這股「退貨潮」的腦筋，推出「安倍口罩換鑽石」的活動，只要是年滿20歲的女性，攜帶尚未使用過的安倍口罩到店裡，就可以換取1顆0.1克拉的鑽石，或2顆0.005克拉的鑽石，市值約4萬塊日圓（約台幣1萬元），換來的口罩將全數捐贈需要的機構，活動一路到8月底為止。

一位旅日台人在自己的粉絲專頁「札幌民宿」上指出，該店家開店前2至3個小時，就會由人在排隊，如果是要用換到的鑽石在店裡做婚戒、首飾或者其他加工的民眾，可以不用排隊喔直接預約拿鑽石。