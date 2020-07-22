複製「蔡英文社群之夜」台北經驗　「人蔘衝一波」移師高雄力挺陳其邁

▲陳其邁。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文2020總統大選前在台北舉行「社群之夜-人蔘衝一波」，現場擠進3000名狂熱支持者，臉書直播長達3小時，全程維持1.1萬人在線觀看，直播剛結束再突破43萬人觀看，成功整合線上、線下聲量。如今，高雄市長補選8月15日登場，蔡英文8月1日將與候選人陳其邁，在高雄舉辦社群之夜，盼成功複製台北經驗。

第三場社群之夜8月1日在高雄首次登場，不僅蔡英文、陳其邁會出席，還邀請樂團與重量級嘉賓。蔡英文21日首先公告第一波卡司名單，分別是閃靈、滅火器以及P!SCO三大樂團，風格從重金屬黑死腔到台語搖滾。

蔡英文22日公告第二波卡司名單，分別是藝人鄭家純（雞排妹）、陳其邁分身藍亦明、「萬老師」郭昱晴，而主持人則是立委林楚茵和民進黨發言人廖泰翔。

蔡英文的選戰團隊從先前舉行「社群之夜」，都是採網路報名制，本次舉行「社群之夜-人蔘大邁進」在高雄登場，報名方式為加入蔡英文官方LINE，7月23日晚間6時在蔡英文官方LINE開放報名，額滿為止。該活動於8月1日下午5時30分開放報到，晚間7時開始，地點在高雄展覽館南館S2區。

另外，民進黨提醒，因座位無法保持社交安全距離，請參加者務必全程佩戴口罩，入場前也將量測體溫，若體溫超過37.5度者將無法入場。