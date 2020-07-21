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桃園女囚「求救被當說謊」醒來慘變癱瘓　身世悲！3歲就被生母賣掉抵債

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12年前葉家菁在桃園女監進行勒戒，常向獄方反映有頭暈的狀況但都被置之不理，一場突如其來的暈眩，讓她醒來後已是全身癱瘓，無法言語。（圖／本刊繪圖組）

▲12年前葉家菁在桃園女監進行勒戒，常向獄方反映有頭暈的狀況但都被置之不理，一場突如其來的暈眩，讓她醒來後已是全身癱瘓，無法言語。（圖／本刊繪圖組）

圖、文／CTWANT

現年43歲的葉家菁，12年前因吸毒被強制勒戒1年，當她進入桃園女子監獄服刑半年後的某一天她忽然昏倒在牢房裡，等她醒來已是1個多月後，發現自己竟然無法說話、全身無力，連手腳都不能動，由於她早在昏倒前幾天，就曾多次向女監反映經常覺得頭痛、頭暈，但女監管理員卻認為她在說謊，沒人理會，她認為女監當時未即時將她送醫，才造成她今天全身癱瘓，世界全部變調。

葉女因為全身癱瘓，連說話都很吃力，她一字一頓地訴說過去的往事，想起12年前因染毒，送進桃園女監勒戒那短短1年不到的日子，卻帶給她一輩子永久傷害。

用電療增加雙腳肌力，是葉家菁每天復健必備的課程之一，也是她靜心回憶的時刻。（圖／讀者提供）

▲用電療增加雙腳肌力，是葉家菁每天復健必備的課程之一，也是她靜心回憶的時刻。（圖／讀者提供）

葉女說：「2008年11月進入桃園女監開始為期一年的勒戒，但隔年7月我就因為在裡面（女監）突然癱瘓提前離開。」提到「突然癱瘓」，葉女至今仍無法釋懷，葉女說，在女監的日子，三餐和作息都正常，確實有了改變，「監獄的人待我還不錯，大家會彼此照顧，都會聊天打屁。」

但是在女監一段時間後，葉女經常覺得頭痛、頭暈，不舒服，多次向管理員反映需要就醫，但管理員總認為葉女在說謊，不理會她發出的求救信號，直到有一天葉女洗完澡後突然昏倒不省人事，管理員才驚覺事態嚴重。

葉女回憶，當她醒來時，發現自己已經回到女監，可是已經無法走路，說話也不清楚又吃力，「我完全不知道究竟發生甚麼事？」葉女表示，她聽獄友說自己昏迷了1、2個月，還說她在昏倒時右手食指被欄杆扶手割傷，當時縫了3針，「我對這些事完全沒印象，連到底有沒有被送到醫院也不清楚。」她只知道，人生已經從此毀了。

桃園女子監獄有關葉家菁當初的醫療資料，因已逾10年期限而予以銷毀，讓真相無法還原。（圖／翻攝自google map）

▲桃園女子監獄有關葉家菁當初的醫療資料，因已逾10年期限而予以銷毀，讓真相無法還原。（圖／翻攝自google map）

對此，桃園女子監獄表示，葉女出監已逾10年，依法務部矯正署所屬各矯正機關檔案分類及保存年限10年規定，其醫療資料業已銷毀。已無從查證葉女當年昏迷之後，女監是如何處理及有無就醫？因此葉女當時昏倒後是否有立即送醫？仍然是個謎團。

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葉家菁人生坎坷，3歲即被賣掉，受不了養父母虐待只能逃家淪落風塵，靠毒品來麻痺自己。（圖／本刊繪圖組）

▲葉家菁人生坎坷，3歲即被賣掉，受不了養父母虐待只能逃家淪落風塵，靠毒品來麻痺自己。（圖／本刊繪圖組）

12年前在桃園女監戒治毒品卻昏倒後全身癱瘓的葉家菁（葉女），身世其實相當坎坷，因為是私生女，從未見過父親，因生母嗜賭，她3歲就被生母賣給三重的養父母抵債，被當童養媳使喚的日子也過得不快樂，而長大後的短暫婚姻以及拋棄兒子的種種苦痛，成為她選擇吸毒麻痺自己的藉口，如今健康及情感的失去，讓她悔不當初。

葉女說，她是私生女，從未見過生父，而母親又愛賭，在葉女3歲時，就因賭債將她賣給別人當童養媳，養父母每次吵架，葉女就成了出氣筒，養母甚至會用藤條打她。小學就要幫忙做家事，還被要求必須跪著擦地板，不能使用拖把，養父母親生的3個哥哥卻像少爺般，哥哥們穿不下的衣服、不要的書包，才會留給她，所以葉女從小與養父母一家關係非常疏離。

葉女17歲時在酒店當服務生，2個月後，葉女覺得「酒店小姐穿的光鮮亮麗，收入優渥，跟客人喊拳、聊天、喝酒，每個月就能有5、6萬的收入」，葉女決定下海陪酒多賺一些錢。

在酒店上班的日子，葉女認識林姓前夫，兩人交往沒多久就結婚，此時的葉女才18歲，隔年就生下兒子，婚後的葉女與婆婆同住，但她不做家事，又愛賭博，還帶著兒子去朋友家賭博，所以經常與先生吵架，而葉女也厭倦每天關在家裡的生活，20歲時就提出離婚。

再度單身的葉女又回到酒店，她非常後悔離婚，再加上想念孩子，生活過很不快樂，於是開始接觸毒品，價值不斐的安非他命，當時1.5克要價3000元，葉女2、3天就吸1次，「每個月光是買毒品就要好幾萬，這樣的生活過了大概10年。」

葉女感慨的說，「毒品真的不能碰，會讓自己瞬間失去所有，包括健康、情感、親情」。如今的葉女，除了當初曾收容過她的美容院的老闆娘偶爾會去宜蘭探望她之外，可說已經舉目無親，她只想知道當初昏迷後女監如何處理？她為何會全身癱瘓？葉女也盼望兒子能來看看她，讓她能夠再聽到兒子喊她一聲媽媽。

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