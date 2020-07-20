沒熨斗照樣除皺！網傳「5急救法」超省錢...出門前一秒變平坦

記者林妤柔／綜合報導

有些材質的衣服從洗衣機拿出來，會全皺成一團，家裡如果沒有熨斗或燙掛機，就令人相當頭痛。播吧頻道《科研の實驗室》聽到許多租屋族的苦惱，他們實測網路盛傳的5種「沒熨斗也能除皺」的方法，到底哪種最省電又省力呢？一起來看看吧！

《科研の實驗室》表示，不管住宿舍還是外面，如果將洗好的衣服塞進衣櫥，之後要穿的時候就發現很皺。網路盛傳吹風機、噴水器、寶特瓶、平底鍋跟醋都能有效止皺；根據實測，噴水後用吹風機吹，皺摺明顯要花一點時間，整體才看起來比較平；噴水器也一樣，在皺巴巴的地方噴水、攤平後甩一甩雖然會平，但相當耗體力，適用在體力旺盛的人身上。

請繼續往下閱讀...

▲不用熨斗也可以燙衣服。（圖／取自免費圖庫pixabay）

寶特瓶加溫水其實容易實驗失敗，因為寶特瓶是塑膠，會產生有毒物質，所以使用此方法時不要用太燙的水，接著將寶特瓶滾過去，有點類似熨斗，但實測後，不像完整燙過的感覺，很深的皺摺仍無法馬上平坦，但不會鹹菜布的感覺。平底鍋部份，因為不是塑膠，所以效果比寶特瓶好，但無法燙到很平，不過效率會比寶特瓶快很多，效果更好。

最後一個是醋。醋：水的比例是1:3，兩者倒進噴水器裡混合，之後將醋水混合體噴到皺褶處，再靜置10分鐘。《科研の實驗室》表示，他們本來預想會有很大的改變，想不到實測後醋味沒消失，聞起來相當刺鼻，且效果不顯著。

總結起來，《科研の實驗室》指出，吹風機有熱氣，只要拉平噴過水的衣服就好，以方便性來說分數很高；噴水器效果不錯，但需要花很多體力，甩會流汗又狼狽；寶特瓶需要大體積的寶特瓶，且溫水要控制得宜，會比較麻煩；平底鍋因金屬容易導熱，效果跟寶特瓶差不多，但比較危險；而醋真的很臭，且無法揮發到很乾淨，整體實用度不高。

▲只要水和熱氣結合，就能有燙平效果。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

雖然無法像熨斗燙過一般平整，但只要有水跟熱氣，就有燙平的效果。《科研の實驗室》解釋，原理主要是布料濕熱定型，利用水蒸氣將衣服的纖維撐開，再透過熨燙施加的力道改變布料的表面狀態，即使沒有熨燙機，只要水和熱氣結合，就能有燙平效果。

而醋的原理是醋在水中會解離到氫離子，氫離子進到衣服纖維這種高分子聚合物中，會影響衣服纖維中既有的氫鍵結構強度，讓原本連結力道減弱、變的比較平坦，等到醋揮發後，新的氫鍵系統就會把平坦的纖維結構保存下來，衣服就會變平。