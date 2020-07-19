東石之美暨第五屆良闊盃開跑　烏魚子烤蝦炸魚鮮蚵在地美食供品嘗

▲2020年看見東石之美暨第五屆良闊盃路跑賽 翁章梁、蔡易餘鳴槍熱鬧開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

受新冠肺炎疫情影響，許多體育賽事皆取消或延期，由嘉義縣體育會青少年體育委員會舉辦的「2020年看見東石之美暨第五屆良闊盃路跑賽」，經籌備會開會討論後今年如期在7月19日舉行，成為疫情解封後，全台首場路跑，今年更特別由縣長翁章梁、立委蔡易餘擔任活動代言人，兩人共同在開跑時鳴槍，上百名民眾齊開跑，場面熱鬧。

▲2020年看見東石之美暨第五屆良闊盃路跑賽為疫情解封首場路跑。（圖／嘉義縣政府提供）

東石鄉連續舉辦五屆的良闊盃已成為東石鄉的重要特色，在炎熱的天氣中，翁章梁也提醒大家記得多補充水分，成功挑戰路跑！良闊盃為嘉義縣體育會青少年體育委員會總幹事蔡良慶，為紀念弟弟蔡良闊生前對於體育運動熱愛而舉辦，活動將邁入第5個年頭，蔡良慶說，比賽透過青年創新、創意以及活力，讓全台灣看見東石之美，凝聚青少年力量，發展嘉義體育新力量。

今年度嘉義縣體育會青少年體育委員會主任委員任期到任，由東石鄉民代徐明勳接任，徐明勳為前東石鄉代表會主席、現任代表，副主委由現任代表會副主席柯淑勤擔任，中青代聯手共同打造嘉義縣體育新氣象，預計明年將舉辦全馬賽事，結合鄰近鄉鎮共同辦理，共同打造活力新嘉義。

徐明勳說，東石是個美麗的地方，農漁產豐富，為響應防疫新生活運動，在做好防疫措施下，提供終點站補給品讓跑者在安全衛生無虞下享用，更端出烏魚子、烤蝦及炸魚、鮮蚵供參賽者品嘗在地美食，完賽後另有特製的福靈宮鐵嘴將軍完賽獎牌，歡迎全國愛好路跑的民眾一同看見東石之美。

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