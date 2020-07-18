男裸身「Ｕ字完美卡死」蹲式馬桶　女師如廁低頭驚見屍

▲日本一男子卡進蹲式便池死亡，死因眾說紛紜。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／CTWANT

這可能是日本史上最「臭」的懸案了！在1989年2月，日本曾發生一起詭異又離奇的「福島便池藏屍案」。當年有位國小女老師，回到教職員工宿舍，在蹲式馬桶位置，蹲下準備上廁所時，無意中低頭瞄了一眼便池下方的洞，似乎卡了一個看起來像是鞋子的東西。女老師繞到宿舍外，打開與便池相通的排污口，結果赫然看到在污水洞深處，有一條人腿，也意外揭開這起日本史上最「臭」的命案。

警方獲報到場，發現死者是26歲的菅野直之，但他的死法非常奇怪，是整個人縮成一團，「完美卡死」在蹲式便池的U型管道，死亡的姿勢看起來，像是用偷窺上廁所女性的模樣死去。當時警方為了把菅野直之的屍體拉出來，費了九牛二虎之力，因為便池管道實在太狹窄，無法直接拉人，只好先開挖管道附近土地，再破壞管道，最後拖出菅野直之的屍體解剖。

▲男子卡進便池管道。

後來警方確認菅野直之的死因是「凍傷兼胸腔循環障礙」，也就是他被困在狹窄空間，胸腔遭壓迫後，最後是被活活凍死。由於屍體除了手肘、膝蓋有輕微擦傷之外，沒有其他明顯外傷，也無博鬥痕跡，警方便判斷他是鑽進便池管道，打算偷窺上廁所的女性。



但附近居民表示，菅野直之個性開朗、形象陽光，平時在核電維修站裡擔任營業主任，但因熱衷政治、娛樂活動，也會參與演講、擔任主持人等，不太像是偷窺狂。且因為菅野直之當初陳屍的地點太詭異，警方要挖掘屍體前，現場不斷遭到人為破壞，而他在從滿是糞水的便池被挖出後，因為遺體太臭，警方與法醫在驗屍前，還洗過三次屍體。由於所有的證據幾乎被破壞光，最後只能以意外死亡結案，無法釐清真正死因。

而當地人是對於菅野直之的死則是眾說紛紜，有人提到，菅野直之熱衷當地政治事務，他所支持擁核電廠興建的候選人，順利當選村長，有人就懷疑他之所以被以「變態偷窺狂」的詭異姿勢死去，有可能是遭謀殺。但因為沒有具體證據證明，菅野直之的死因就這麼沉入大海，成為日本當地一起「最臭」的詭異懸案。



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