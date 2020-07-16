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新冠疫情衝擊　美國高失業率問題可能長期化

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失業示意圖。

75.9萬被解雇的美國人發現，他們的工作崗位可能一去不復返。（達志示意圖）

國際中心／綜合報導

失業示意圖。

為緩解疫情影響，美國政府在今年3月出抬2.2兆美元(約66兆新台幣)的經濟紓困方案，當中為失業者提供的補貼將在7月底到期。

然而，美國疫情持續惡化，進一步威脅到美國經濟活動中最核心的消費者支出，給就業市場潑了一盆冷水。一些經濟學家表示，目前已有數百萬美國人失去工作，放無薪假可能變成永久失業，美國失業問題可能因此長期化。

美國勞工部7月2日公布資料顯示，6月份美國失業率環比下降2.2個百分點至11.1%，非農業方面新增就業機會480萬個。但在不少經濟學家看來，此一資料未能說明美國就業市場的實際情況。

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，儘管6月時非農業方面的工作機會增加了，但幾乎所有重返工作崗位的人都是之前被臨時裁員的。與此同時，75.9萬被解雇的美國人發現，他們的工作崗位恐怕會一去不復返。此一數字僅次於2009年1月金融海嘯時期的80.5萬。

美國「經濟政策研究所」高級經濟學家希爾霍茲指出，目前有超過1000萬美國人被歸類為暫時失業者。從歷史經驗來看，暫時失業者當中有近三成的人無法找回工作。穆迪分析公司首席經濟學家贊迪也說，那些指望企業重新開張讓他們恢復工作的人會發現，暫時停工可能變成永久失業。

此外，美國6月的就業資料也沒有列入許多「即將失去工作」的人。例如說，波音公司已經宣布裁員1.6萬人。但截至目前，這些「即將失業」的人尚未被統計入失業者數據裡。 這些「即將失業者」裡的許多人，都可能加入未來的「長期失業大軍」行列。

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