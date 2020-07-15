九歌出版社創辦人蔡文甫辭世　文化部長李永得表達哀悼、將呈請總統褒揚

▲九歌出版社創辦人蔡文甫先生病逝，享耆壽95歲。（圖／九歌出版社）

記者林育綾／台北報導

九歌出版社創辦人蔡文甫今（15）日辭世，享耆壽95歲。蔡文甫先生身兼作家、編輯、出版家、企業家之多重身分，引領文壇風氣，滋養了一整代人的文學心靈。對其辭世，文化部長李永得深表哀思與敬意，並將呈請總統褒揚。

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▲九歌出版社創辦人蔡文甫先生辭世，文化部長李永得深表哀思與敬意，並將呈請總統褒揚。（圖／照片取自國立臺灣文學館出版之《2005台灣文學年鑑》）

蔡文甫先生1926年生於江蘇鹽城，隨國民政府來台，曾任軍職、教職，並擔任《中華日報》副刊主編二十一年，培育文壇新秀。先生著有《雨夜的月亮》、《沒有觀眾的舞台》、《解凍的時候》、《小飯店裡的故事》、《天生的凡夫俗子—蔡文甫自傳》等二十餘部作品，並曾獲金鼎獎副刊主編獎、圖書出版金鼎獎、金鼎獎特別獎、中山文藝創作獎、中國文藝協會小說獎章及榮譽文藝獎章等，成就斐然。

1978年蔡文甫先生以「為讀者出好書，照顧作家心血結晶」之理念創立九歌出版社，與純文學、大地、爾雅、洪範並稱文學出版界「五小」，出版好書無數，帶動1980年代台灣文學閱讀的黃金時代，當時有著「文登兩大報 出書找五小」之說。除出版外，蔡先生並持續推動台灣文學傳播，包括開設九歌文學書屋、成立九歌文教基金會、舉辦九歌現代少兒文學獎、九歌小說寫作班等，被向陽先生譽為「當代台灣文學傳播的掌舵者」，影響深遠。

讀者得知蔡文甫過世後，也紛紛至九歌出版社粉專留言悼念，「九歌少兒書房陪我度過青少年時期，對我來說意義非凡，謝謝您」、「謝謝九歌，涵養我的年少歲月，激發我的創作能量，讓文字一直守護著我長大。」「謝謝您帶給我們的許多好書。」「青春的記憶，成長的軌跡，謝謝九歌，謝謝您！」

▲1978年蔡文甫先生以「為讀者出好書，照顧作家心血結晶」之理念創立九歌出版社。（圖／九歌出版社）

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