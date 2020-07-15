　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

九歌出版社創辦人蔡文甫辭世　文化部長李永得表達哀悼、將呈請總統褒揚

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼九歌出版社創辦人蔡文甫先生病逝，享耆壽95歲。（圖／九歌出版社）

▲九歌出版社創辦人蔡文甫先生病逝，享耆壽95歲。（圖／九歌出版社）

記者林育綾／台北報導

九歌出版社創辦人蔡文甫今（15）日辭世，享耆壽95歲。蔡文甫先生身兼作家、編輯、出版家、企業家之多重身分，引領文壇風氣，滋養了一整代人的文學心靈。對其辭世，文化部長李永得深表哀思與敬意，並將呈請總統褒揚。

▲▼九歌出版社創辦人蔡文甫先生（圖／照片取自國立臺灣文學館出版之《2005台灣文學年鑑》）

請繼續往下閱讀...

▲九歌出版社創辦人蔡文甫先生辭世，文化部長李永得深表哀思與敬意，並將呈請總統褒揚。（圖／照片取自國立臺灣文學館出版之《2005台灣文學年鑑》）

蔡文甫先生1926年生於江蘇鹽城，隨國民政府來台，曾任軍職、教職，並擔任《中華日報》副刊主編二十一年，培育文壇新秀。先生著有《雨夜的月亮》、《沒有觀眾的舞台》、《解凍的時候》、《小飯店裡的故事》、《天生的凡夫俗子—蔡文甫自傳》等二十餘部作品，並曾獲金鼎獎副刊主編獎、圖書出版金鼎獎、金鼎獎特別獎、中山文藝創作獎、中國文藝協會小說獎章及榮譽文藝獎章等，成就斐然。

1978年蔡文甫先生以「為讀者出好書，照顧作家心血結晶」之理念創立九歌出版社，與純文學、大地、爾雅、洪範並稱文學出版界「五小」，出版好書無數，帶動1980年代台灣文學閱讀的黃金時代，當時有著「文登兩大報 出書找五小」之說。除出版外，蔡先生並持續推動台灣文學傳播，包括開設九歌文學書屋、成立九歌文教基金會、舉辦九歌現代少兒文學獎、九歌小說寫作班等，被向陽先生譽為「當代台灣文學傳播的掌舵者」，影響深遠。

讀者得知蔡文甫過世後，也紛紛至九歌出版社粉專留言悼念，「九歌少兒書房陪我度過青少年時期，對我來說意義非凡，謝謝您」、「謝謝九歌，涵養我的年少歲月，激發我的創作能量，讓文字一直守護著我長大。」「謝謝您帶給我們的許多好書。」「青春的記憶，成長的軌跡，謝謝九歌，謝謝您！」

▲▼九歌出版社創辦人蔡文甫先生病逝　享耆壽95歲。（圖／九歌出版社）

▲1978年蔡文甫先生以「為讀者出好書，照顧作家心血結晶」之理念創立九歌出版社。（圖／九歌出版社）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
長輩勸別亂挖！她半夜「肚臍摳出陳年精華」後悔...釣出悲劇
李眉蓁MV爆「侵權周杰倫」悄下架　周董公司回應了
「沒發票的攤商」會收三倍券？　蔡阿嘎連跑5家實測…結果揭曉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

亮晶鯨Orca Go陪伴大小朋友度過夏日嘉年華　黃偉哲邀請親子快樂賞鯨

九歌出版社創辦人蔡文甫辭世　文化部長李永得表達哀悼、將呈請總統褒揚

吸塵器自燃！聖結石批大樓沒滅火器...家電專家透露：應避免用副廠電池

93歲老兵推攤賣饅頭　「大餅爺爺」有一個平凡願望

合作社美食走入歷史！「高熱量食物」下架　網打臉：放學載小孩買零食？

境外生返台不到1%　教育部：22日起境外學位新生也可來台

香港疫情延燒疑與新冠病毒變異有關？張上淳回應了

飛鼠一號發射有譜？晉陞公司推特宣布「機動式發射系統完成模擬」

高雄反空汙遊行稱「受刁難」　養工處：承辦員疏失已道歉

10分鐘後下樓取餐　只剩「包裝紙」薯條灑滿地！網質疑：是狗哥

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

亮晶鯨Orca Go陪伴大小朋友度過夏日嘉年華　黃偉哲邀請親子快樂賞鯨

九歌出版社創辦人蔡文甫辭世　文化部長李永得表達哀悼、將呈請總統褒揚

吸塵器自燃！聖結石批大樓沒滅火器...家電專家透露：應避免用副廠電池

93歲老兵推攤賣饅頭　「大餅爺爺」有一個平凡願望

合作社美食走入歷史！「高熱量食物」下架　網打臉：放學載小孩買零食？

境外生返台不到1%　教育部：22日起境外學位新生也可來台

香港疫情延燒疑與新冠病毒變異有關？張上淳回應了

飛鼠一號發射有譜？晉陞公司推特宣布「機動式發射系統完成模擬」

高雄反空汙遊行稱「受刁難」　養工處：承辦員疏失已道歉

10分鐘後下樓取餐　只剩「包裝紙」薯條灑滿地！網質疑：是狗哥

到中國任教年薪200萬「3年就失業」　講師回台控告台大、師大

中職／桃猿7輪真的有奇蹟！楊瑞承首安、首轟送給父母

中職／楊瑞承首安、首轟同天出爐　曾總：好的開始

心都融化了！餵梅花鹿、小羊、豬寶寶超療癒　全台6間「開心農場」盤點

台南市政顧問徐修齊　府城傳愛捐贈100萬元助弱勢民眾

月中就吃土！愛花錢亂買…15道題自測「衝動指數」有多高　心理專家搖頭了

行動不便就醫很辛苦　天晟醫院鄭朝馨：可尋求居家醫療服務

中職／陽耀勳5安新高　沒想完全打擊：想了就忘記選球

LEE HI：我適合哪間公司？ 　AKMU李燦赫秒答「妳等我開公司」引韓網振奮：快脫離YG！

中職／陽耀勳享受比賽　曾總：展現正面態度

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

生活熱門新聞

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

阿嬤想插隊領三倍券…民眾冷回：卡緊領號碼牌卡實在

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

家樂福崇德店熄燈！家電全面下殺出清　最低38折起

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

台南女訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」要退費　店家回應了

內行實測超商「一招秒領三倍券」：免排隊

「蘇花比北宜可怕」她目睹紅車黏山壁再回頭：雞皮疙瘩

外送員再爆偷吃！真相曝光：大烏龍

對流雨彈開炸！2地區發大雨特報

更多熱門

相關新聞

九歌創辦人蔡文甫病逝　享耆壽95歲

九歌創辦人蔡文甫病逝　享耆壽95歲

九歌出版社創辦人蔡文甫15日在台大醫院逝世，享耆壽95歲。從軍人到教職，從作家到副刊主編，蔡文甫長年耕耘文壇，並於1978年創辦九歌出版社。

林清玄告別式　好友：認識他是最美的事

林清玄告別式　好友：認識他是最美的事

九歌總編憶林清玄「有紀律、懂感恩」

九歌總編憶林清玄「有紀律、懂感恩」

關鍵字：

九歌出版社蔡文甫

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

就要給曾之喬最好的！辰亦儒買5000萬豪宅

尋芳客爽吃摻毒姊妹丼　警局露底「名器」見人

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面