擋陳菊藍綠混戰！藍委斷韌帶、綠委控性騷擾　週五投票見真章

▲國民黨立委佔領主席台。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

監察院長被提名人陳菊原訂14日上午要在立法院接受資格審查，因國民黨團杯葛無法上台備詢，黯然離開立法院。另外，藍綠肢體衝突過程中，有立委掛彩見血、指控被性騷擾。儘管國民黨成功阻擋陳菊上台，但立法院17日行使同意權投票勢在必行，藍綠將再度對決，投票見真章。

根據立法院議程，監察院人事同意權案13日舉行公聽會、14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會，17日進行監察院人事同意權案表決。

國民黨三階段攻勢

據了解，國民黨團事前經過兩次黨團大會及幹部會議密集沙盤推演，最後分三階段攻勢突襲議場，並阻擋陳菊上台備詢，「目的就是把陳菊最狼狽的模樣突顯出來」。

第一階段，所有國民黨立委14日清晨4點集合，在立法院青島東路側門築起人牆、靜坐。第二階段，在議場後面，包括林奕華、鄭麗文等女性立委試圖阻擋陳菊，讓民進黨以為要跟陳菊當面衝突，實際上是掩護負責突破前門的男立委。

▲國民黨立委靜坐。（圖／國民黨團提供）

民進黨確定國民黨佈陣後，民進黨團總召下令轉換陣地，動員民進黨立委推開在鎮江街少數的國民黨立委，在短短5分鐘內突破防線，陳菊清晨6點多在民進黨立委護送之下從鎮江側門入場，並抵達議場。

知情人士表示，國民黨團前兩階段成功把大部分的民進黨立委引到側門和後門防守，便趁著前門人少時啟動第三階段，以林為洲、蔣萬安為首衝進議場，推倒發言台、備詢台，不讓陳菊上台備詢；另外部分立委則佔領主席台，打算拖延會議進行，以杯葛監察院人事案。

▲國民黨團佔議場主席台，推倒發言台。（圖／記者屠惠剛攝）

在野合作

原預計陳菊上午9時上被台被詢，但備詢持續延後，9時26分，民眾黨黨團高舉監察院被查封的看板進入議場，聲援國民黨團霸佔主席台，國民黨立委鼓掌歡迎。在國民黨主席江啟臣帶領下，兩黨高喊「在野合作，查封監院」，民眾黨立委輪流在監察院看板噴紅漆寫下「廢、撤」，高呼 「啟動修憲，廢考監、撤提名」。

▲民眾黨立委蔡壁如等人送上查封監察院大看板。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨、民眾黨聯手抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

朝野衝突

在這次朝野衝突中，也發生一些小插曲。國民黨立委費鴻泰在推擠過程中，被破裂的玻璃門割斷手腕的肌腱韌帶，經現場員警進行簡單包紮後，坐上救護車送醫治療，目前開刀修補重建中。

▲國民黨立委費鴻泰被送上救護車。（圖／實習記者方敬攝）

民進黨立委王定宇則在臉書貼出受傷的照片，明顯看出臉上紅腫一塊，手上跟胸口也有被抓傷的痕跡，他表示，議事激烈衝突難免，不怪任何人，但國民黨助理竟介入立委間的衝突，至少兩位出手攻擊，他已蒐證紀錄。

▲王定宇臉上、手上都有傷痕。（合成圖／王定宇臉書）

民進黨立委林俊憲與國民黨立委林為洲在門口扭打，從照片中可以看到林俊憲一臉猙獰，就是為了架走林為洲。事後林俊憲在臉書PO出自己遭抓傷的照片，反問以國民黨的標準來看，這叫不叫「整張臉被打爛」？

▲立法院內，林為洲與林俊憲扭打。（圖／記者林敬旻攝）

▲林俊憲的臉遭抓傷。（圖／林俊憲臉書）

民進黨立委范雲指控，國民黨立委陳雪生趁她在主席台時，用肚子頂她的背部至少三次，她當場斥責「你用肚子壓我很噁心，這已經是性騷擾了」，但陳雪生反嗆「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」。對此，陳雪生表示，「我肚子本來就很大嘛！抗爭的時候碰到，要怎麼辦呢？無聊，真的是，她還開記者會作秀啊！無聊。」

▲范雲指控，陳雪生對她性騷擾。（圖／記者屠惠剛攝）

有「港湖胖虎」之稱的民進黨立委高嘉瑜11時40分左右，手持咖啡走到主席台前方觀望，再回到座位，突然現場播放《三天三夜》音樂，高嘉瑜開口大唱歌曲，但國民黨立委們還是不為所動，意志堅定地表達退回陳菊訴求。

▲高嘉瑜唱起「三天三夜」。（圖／記者林敬旻攝）

陳菊自許「末代監察院長」

因國民黨團杯葛，陳菊終究無法上台備詢，在11時28分離開立法院。她隨後在臉書表示，接受總統提名後，自許成功扮演最後一任監察院長的角色。在修憲通過後，確保監察權順利換軌，國家人權機構能夠延續，在憲改工程完成後，業務還在，同仁還在，只有一生為人權奮鬥的民主老兵，會完成最後的任務，光榮離開。

▲陳菊離開立法院。（圖／讀者提供）

立法院17日行使同意權投票

民進黨團書記長鍾佳濱表示，若立法院全院委員會無法依時段完成審查，立法院會還是要自行處理，17日還是要行使監察院人事同意權投票。