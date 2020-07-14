愛上女主播！癡男被拒「腰帶勒頸」再用手掐　下秒一舉動劇情神展開

▲求愛未果男子勒暈女主播。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少靚麗的女主播在直播平台上吸粉無數，然而福建廈門的小悅（化名）卻因此惹來殺機。一名安姓男子因求愛不成，將女主播約到頂樓天台後，用事先準備好的腰帶勒住她的頸部，之後又用手掐，不過疑似是因為良心發現，他隨後主動放棄犯罪，並把女主播送往醫院救治。

據《看看新聞》報導，安男今年3月在直播平台認識女主播小悅，隨後展開猛烈追求，6月25日淩晨1時許，他將其約到大廈頂樓天台見面。

因小悅不同意放棄工作跟隨安男回老家，兩人起了爭執，安男用事先準備好的腰帶，從身後勒住她的頸部，直到小悅倒地才鬆手。之後，兩人離開天台，來到大樓電梯外繼續交談，安男再次被言語激怒，他不顧小悅的掙扎，用右手持續掐住其頸部，直到對方身體癱軟才鬆手。

安男還趁機把小悅微信錢包中的1000元（人民幣，下同）轉到自己賬戶，不過到了淩晨4時他攔下計程車，送小悅去醫院救治。小悅趁下車時，用口型想司機求助，看懂訊號的司機隨即報警。

▼安男再次被激怒持續掐住小悅頸部。（圖／看看新聞）

隨後趕到的民警將安男抓獲。思明法院近日開庭審理此案，認為被告人的行為已經構成了故意殺人罪，考慮到他在犯罪過程中，自動放棄犯罪，系犯罪中止，應當減輕處罰等情節，法院一審判處安某龍有期徒刑5年6個月。