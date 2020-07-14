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國軍重大貪瀆！少將索賄3000萬　白手套認罪咬出3鐵證

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圖、文／鏡週刊

國防部爆發重大貪瀆案！總統蔡英文為落實照顧國軍政策，從2017年力推「興安專案」，斥資數百億元大幅改建全台81處老舊營舍及換發作戰裝備，藉此提升國軍戰力。未料，其中位在台北市公館、號稱台海防空第一線的空軍作戰指揮部（簡稱空指部），發包近30億元打造的抗炸新建大樓，竟傳出得標的中華工程公司涉嫌浮報施工費用，與下包商聯手行賄軍備局少將處長3000萬元，檢調連月來根據所掌握的情資，先後搜索國防部及中工等地，並大舉約談涉案人士，案情持續擴大中。

位在台北市公館地區的空軍作戰指揮部營區改建案（箭頭處）爆發貪瀆案，檢調已密訊相關人，全案朝貪汙罪偵辦。軍備局工程營產中心少將處長張大偉（圖）被白手套的砂石業者緊咬期約收賄3,000萬元，張雖否認，但仍被專案小組列為被告調查。（翻攝自澎湖縣政府官網）

▲位在台北市公館地區的空軍作戰指揮部營區改建案（箭頭處）爆發貪瀆案，檢調已密訊相關人，全案朝貪汙罪偵辦。軍備局工程營產中心少將處長張大偉（圖）被白手套的砂石業者緊咬期約收賄3,000萬元，張雖否認，但仍被專案小組列為被告調查。（圖／鏡週刊提供，下同）

檢調為追查賄款流向，今年3月底首度搜索國防部軍備局，部長嚴德發在第一時間得知不護短，全力配合司法調查。

7月4日，中共軍機再度繞台，我軍戰機緊急起飛攔截，光是今年上半年，共機繞台闖我防空識別區即多達19次，尤其6月底更傳出共軍轟炸機掛彈朝台灣西南空域飛來，我三軍待命全面警戒，台海情勢再度升高。

為了監控共機動態，擔負台海第一線防空任務的空指部責任格外重大，但就在台海情勢詭譎多變的時刻，隸屬空軍司令部、藏身台北市基隆路底蟾蜍山旁的空指部，竟爆發重大貪瀆弊案，震驚府院高層。

這處以「福興營區」為名的空指部，是空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構，為了改善工作環境，正在施作預算達30億元的營區改建工程，不料竟爆發鉅額工程回扣醜聞，軍備局工程營產中心少將處長張大偉已被鎖定涉案，期約收賄金額達3000萬元，和涉嫌行賄的中華工程公司（簡稱中工）及充當白手套的砂石業者，已全被檢方約談，全案朝貪汙罪擴大偵辦中。

本刊致電國防部，國防部表示，軍備局工營處張處長於年初，曾因某工程個案協助檢調釐清案情，基於對偵查不公開原則之尊重，本部無法進一步說明。至於中工說法，該公司發言人僅表示，無法對此回答，不清楚相關案情。新北地檢署則表示，基於偵查不公開原則，不便對外表示意見。

調查局新北市調處績效卓著，順利突破白手套心防，取得關鍵行賄證詞及物證。

檢調去年收到1封檢舉信，指國防部在2017年5月17日公開招標的福興營區營舍整建統包工程，包括新建2棟結合辦公室、宿舍、活動中心和小型會客室的9層樓高、地下2層建築，由中工在同年隔月以29.8億元得標，可能有弊端。 

張大偉被控在桃園市的社區大樓住處收賄，與檢方比對行賄業者手機GPS定位資料吻合。（翻攝自Google Map）

檢舉信明確指控，中工涉嫌浮報砂石等工程價格，並要求下包土方業者將3000萬元回扣上繳中工，再由中工派人將該筆款項透過擔任白手套的砂石業者，以現金方式，分批將賄款交給國防部軍備局工程營產中心處長張大偉，用以打點藏身幕後的相關軍方人員。

知情人士透露，檢舉信內容鉅細靡遺，涉嫌充當白手套的砂石業者公司位在板橋，因此由轄區新北地檢署暗中指揮調查局新北市調處蒐證，專案小組比對標案合約書、開標單、委員審查文件及施工項目與砂石價格，並追查下游承包商的相關金流，懷疑連續壁、支撐工程及原有老舊建築拆除費用等工項遭浮報灌水。

軍備局少將處長張大偉（右）遭控在車上先收下500萬元賄款，並把車鑰匙拷貝給白手套，準備以死轉手方式收尾款。（軍聞社）

由於全案涉及國防機密，去年8月間，檢調首度兵分多路展開搜索及約談行動，包括身兼國民黨中常委的前中華工程總經理沈慶光、砂石場董姓特助及另家廖姓土方業者等多人均被約談。

偵訊過程中有人遭突破心防，向辦案人員供稱，在中工要求下，由砂石業者合湊3000萬元上繳中工，目的為讓施工過程不被刁難，並讓標案的主要參與者都有油水可撈，宛如食物鏈，不禁讓辦案人員懷疑，案情若屬實，牽涉的不當利益分配，恐嚴重影響工程品質。

行賄的白手套還稱第一次把賄款500萬元送到張姓少將的桃園社區，後來第二次碰面時，張姓少將提供他的車鑰匙，並要求下次將尾款直接放到他車上，以避免雙方碰面被蒐證，由於白手套的電話GPS位置顯示當時確實出沒在張的住處，檢調認為證詞可信度極高。


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