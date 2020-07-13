機車被亂移！基隆男「6日內吃4罰單」要繳4800　提告勝訴

▲魏男將機車停在住家旁一停車格，未料卻遭不明人士移動至身障車格，因此吃上4張1200元罰單。（示意圖，與本案無關／記者陳凱力攝）

記者徐愷昕／基隆報導

魏姓男子年初將機車停在住家旁停車格，未料卻遭人移到一旁的身心障礙專用格，6天內遭警開罰4次，罰單金額總計4800元。魏男覺得自己挨罰非常無辜，遂拿出當初停好車的照片佐證並提起訴訟。法院審理時認為，因警方提供的監視器畫面無法證實魏男違規停車，最終判決原處分撤銷。全案仍可上訴。

魏男1月29日將機車停在基隆孝三路口上，但不清楚什麼時間點，有人將他的機車移到一旁的身障專用停車隔。警方見該車輛違規，2月4日至9日間一共向他開出4張1200元的罰單，魏男直到11日上午才發現車輛被移，並於車上發現4張違規通知單，他不服遭罰，提起行政訴訟。

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法庭上，魏男拿出當初車輛停妥的照片喊冤，證明自己並無不法，對此，聲明希望法官能撤銷4張罰單；監理所則拿出當初舉發的照片表示，因看到魏男機車停在身障專用格，遂依法向他開罰。

法院審理時勘驗路口監視器畫面，發現鏡頭因角度問題，無法拍攝到魏男停放機車的位置，加上魏男也僅提供2張無停放時間的照片反駁，仍無法釐清違停爭議；法官認為，若行政官署對於人民有所處罰時，必須確實證明其違法的事實，若不能認定，處罰即不成立，故審結判決原處分撤銷，魏男勝訴。

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