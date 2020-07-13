台灣鐵道之父變「日本官員」！他傻眼「不是劉銘傳」批：亡國先亡史

▲網友發現台博館簡介中「台灣鐵路之父」竟變成日據時期官員。（圖／翻攝自臉書／Jason Lan）



實習記者陳妙津／綜合報導

台灣博物館鐵道部園區7日剛開幕，吸引不少民眾前往參觀，但卻有名網友直指館內一樓展廳內的台灣鐵道建設簡介讓他「驚呆」，因為簡介內寫著鐵道之父為日據時代台灣總督府鐵道部長長谷川謹介，讓他直言根本是執政黨政府去中國化、進行文化台獨的最佳證據。不過台博館則表示，簡介是引用過往學術文獻中的稱呼，因每個人的史觀差異，未必會每個人都同意，因此之後會修正該稱謂。

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原PO在臉書上表示若提到台灣鐵路之父，「相信和我一樣63年次前後的人，腦海裡第一個出現的名字是：劉銘傳，他是台灣首任巡撫，台大公館還有一個以他為名的國小。但是，現場的簡介顛覆了小時候的印象。看板上寫，台灣的鐵道之父是日據時代1906年的台灣總督府鐵道部長，長谷川謹介」，讓他忍不住痛批，「欲亡其國，先亡其史。」

只見簡介上寫道，「台灣鐵道之父長谷川謹介1906年出任台灣總督府鐵道部長，以『速成延長主義』主導縱貫線建設，選定打狗（高雄）為縱貫鐵道終點。縱貫鐵道對台灣社會有深遠影響，長谷川因而被稱為台灣鐵道之父。」

作家張方遠也對此在臉書上撰文批評，「最早在台灣建設鐵路何許人也？難道不是1885年清廷首任台灣巡撫劉銘傳？」並引用多名學者文章指劉銘傳自行集資建設從基隆到台北，延伸到新竹的鐵道，全長100公里，且不依賴清廷中央的資助，連日本人也肯定劉在台建樹，因此認為，「如果沒有此前劉銘傳打下的基礎，日本人所建設的縱貫鐵路，恐怕不會在殖民台灣13年後的1908年就能通車。」

據中時電子報報導，台博館展示企劃組助理研究員林一宏對此解釋，以學術觀點而論，不少文獻都如此稱呼長谷川，因此台博館才引用歷史稱謂，但因每個人史觀有差異，未必所有人都贊成，因此未來會修正這個「不夠精準的稱呼」，並說去中國化的帽子「戴得太大了」。